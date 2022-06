Proseguono i consueti appuntamenti con la soap iberica, Sei Sorelle, in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 16:00. Il 13 giugno, però, la serie non va in onda. Nel corso delle puntate che vengono trasmesse dal 14 al 17 giugno 2022, non possono mancare gli attesi e avvincenti colpi di scena. Le sorelle Silva in particolare, continuano a vivere dei momenti di forte difficoltà. Devono fare i conti con un mondo molto maschilista, cercando di non perdere il loro status sociale. Ognuna di loro, quindi, si rimbocca le maniche per mantenere la famiglia unita.

Prime anticipazioni su Sei Sorelle

Durante gli episodi che vanno in onda dal 14 al 17 giugno di Sei Sorelle, la situazione economica delle ragazze Silva le mette a dura prova. In particolare, Blanca non vuole far scoprire a sua suocera Dona Dolores che fatica a far fronte a tutte le spese necessarie per l'organizzazione del suo matrimonio. Pertanto, fa del suo meglio per cercare di risparmiare appositamente.

Intanto, il segreto delle sei giovani ragazze rischia di essere scoperto. Soprattutto ora che Don Riccardo mette a dura prova il nuovo direttore di fabbrica, chiedendogli continuamente di Don Fernando. Per cui, Salvador cerca di scoprire la verità e chiede a Diana di rivelargli cosa sia accaduto a suo padre.

Ognuna delle sei sorelle deve fare la sua parte

Nel frattempo, Francisca trova un ottimo modo per riuscire a mantenere la sua identità anonima cantando nel locale della famiglia di Gabriel. Tuttavia, però, il suo piano non sempre funziona e rischia di essere scoperta. Ognuna delle Sei sorelle Silva fa la sua parte per cercare di non cadere in disgrazia.

D'altro canto, però, la situazione si ripercuote molto su Blanca, la quale non riesce a far conciliare il duro lavoro da operaia in fabbrica e gli impegni sociali di Rodolfo. Rischia, quindi, di non riuscire più a gestire tutto.

Invece, Elisa lavora al suo piano per cercare di attirare l'attenzione di Salvador. Questa volta, però, approfitta della bontà e dell'ingenuità di Carlitos per ottenere ciò che vuole.

Nel contempo, Petra rivela di essere a conoscenza dell'identità della persona che ha sabotato i macchinari della fabbrica, provocando accidentalmente l'incidente di Miguel. Questa confessione rischia di provocare delle conseguenze importanti.

Altre anticipazioni su Sei Sorelle

Francisca sogna da sempre di diventare una cantante. Tuttavia la sua passione ha un prezzo e rischia di doverci rinunciare. D'altro canto, però, prima di intraprendere un'altra strada, vuole tentare comunque il tutto per tutto, dando un'ultima possibilità al suo sogno.

Intanto Blanca continua a fare di tutto per evitare che Dona Dolores capisca dei suoi problemi economici. Tuttavia, sua suocera inizia a nutrire dei forti sospetti su di lei.

Inoltre, le sei sorelle devono far fronte anche ad altre difficoltà. Non soltanto Don Riccardo sta cercando, in ogni modo, di rovinare le sue nipoti, ma anche Carolina sta cospirando contro di loro. Fortunatamente, però, quest'ultima viene scoperta in tempo da German. Jesus approfitta della situazione e ricatta Don Riccardo, chiedendogli più soldi in cambio del suo silenzio.

Elisa prosegue con il suo piano e fa di tutto per far ingelosire sua sorella Diana. Si serve della bellezza di Victoria per arrivare a Salvador. Infine, le disgrazie sembrano non avere mai fine. In fabbrica, a causa di un problema con la macchina per la tinteggiatura, una partita intera di seta viene rovinata. Pertanto, un altro enorme dispendio economico mette a dura prova l'azienda della famiglia Silva e le sorelle devono riuscire a trovare una soluzione in tempi rapidi, per sopperire alle perdite subite.