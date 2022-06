Continua su Canale 5 l'appuntamento con la serie tv americana Beautiful, che viene trasmessa tutti i giorni con orario di inizio fissato alle ore 14:10. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 6 a sabato 11 giugno, Liam ucciderà Vinny e vorrà confessare tutto alla polizia, ma Bill cancellerà tutte le prove che lo possano incriminare. Inoltre Thomas vorrà scoprire chi ha tolto la vita al suo amico, mentre Zoe sarà dispiaciuta per avere sabotato in ogni modo la relazione tra Paris e Zende.

Hope dice a Thomas che ha intenzione di perdonare Liam

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dal 6 all'11 giugno, Hope comunicherà a Thomas l'intenzione di dare un'altra possibilità al matrimonio con Liam e in tal senso ha preparato un pranzo con lo Spencer per il giorno dopo. In seguito la Logan parlerà pure con Finn e gli chiederà consigli su come dimenticare il tradimento del marito. Il dottore le risponderà che quanto successo tra i rispettivi fidanzati è stato solo un caso isolato e pertanto spronerà Hope a perdonare Liam. Quest'ultimo però annullerà l'incontro con la moglie e non si presenterà: l'uomo infatti sarà in preda alla disperazione.

Finnegan scopre che Vinny è stato ucciso

Secondo le anticipazioni televisive fino all'11 giugno, Liam penserà sempre al fatto di avere ucciso Vinny e vorrebbe recarsi immediatamente alla centrale di polizia per confessare tutto. Bill però gli dirà di non farlo, in quanto ha provveduto a cancellare ogni suo possibile coinvolgimento.

In suo vantaggio ci sarà anche il fatto che in zona non ci sono telecamere. Intanto Finnegan tornerà in ospedale e la dottoressa Riks gli annuncerà l'arrivo di un corpo senza vita.

Nel frattempo Bill inviterà a più riprese Liam a scordare quanto successo, anche perché se mai dovesse essere indagato gli inquirenti potrebbero dimostrare che lui aveva un movente valido per ucciderlo.

Lo Spencer senior riferirà al figlio di avere nascosto la macchina di Vinny e che ha fatto sparire sia il portafoglio che il cellulare del ragazzo deceduto. In tutto questo Finn si troverà in obitorio e non appena riconoscerà Vinny, contatterà Thomas affinché confermi la sua identità. Hope andrà insieme al giovane Forrester e quest'ultimo confermerà tutto.

Liam è sul punto di raccontare la verità a Hope

In base agli spoiler della prossima settimana, Bill proseguirà nel suo intento di tenere Liam lontano da problemi con la giustizia. Intanto Thomas vorrà scoprire in ogni modo chi ha tolto la vita al suo amico e se la polizia non dovesse trovarlo, ci penserà lui. Inoltre Hope starà vicino al Forrester e gli confiderà che qualcuno potrebbe averlo investito volutamente.

Nel frattempo Zoe rivelerà a Quinn di sentirsi in colpa per avere rovinato la serata romantica di Paris e Zende e che ora è pronta ad accettare la loro storia d'amore. Infine Hope annuncerà a Liam la morte di Vinny e lui sarà sul punto di dirle tutto, mentre Baker si recherà da Thomas per cercare di scoprire il colpevole di questo omicidio.