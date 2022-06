Gli spoiler della nuova soap opera Sei sorelle, sono ricchi di sorprese per i fan. Nelle puntate che andranno in onda dal 14 al 17 giugno, Blanca farà di tutto pur di contenere i costi dei preparativi delle sue nozze e cercherà di non insospettire la sua futura suocera donna Dolores. Nel frattempo Salvador sarà assai angosciato, dopo essere stato minacciato da Don Ricardo, così chiederà a Diana di raccontargli tutta la verità riguardo suo padre. In seguito Francisca (María Castro) organizzerà un piano per potersi esibire come cantante, presso il noto locale Ambigù: la donna vorrà evitare di screditare il suo nome, così cercherà di nascondere la sua identità.

Elisa cerca di conquistare Salvador Montaner

Nelle prossime puntate di Sei Sorelle, la doppia vita delle sorelle Silva, avrà delle serie ripercussioni anche sulla serenità di Blanca (Mariona Tena). La giovane avrà diverse difficoltà a conciliare il lavoro in fabbrica, con gli importanti impegni di Rodolfo. Più tardi Elisa (Carla Díaz) cercherà di attirare le attenzioni di Salvador Montaner (Álex Adrover), attraverso una strategia ben precisa e approfitterà subito dell’ingenuità di Carlitos. La giovane non si arrenderà tanto facilmente e alla fine utilizzerà la presenza della bella Victoria, per allontanare Diana da Salvador, con lo scopo di avere l'uomo tutto per sé. Francisca, invece, non riuscirà nel suo intento e sarà assai angosciata per il suo fallimento, tanto da abbandonare per sempre il sogno di diventare una cantante.

Donna Dolores sospetta di Blanca

Petra Fuentes (Carlota Olcina) confesserà di conoscere l’identità dell'uomo che ha causato l’incidente di Miguel Esparza. Nel contempo Francisca non vorrà arrendersi e farà un nuovo tentativo, prima di abbandonare definitivamente il sogno di diventare una cantante. Donna Dolores, invece, inizierà a sospettare di Blanca e la metterà sotto pressione con alcune domande dettagliate, mentre Germán Rivera (Oriol Tarrasón) scoprirà che Carolina sta tramando qualcosa di losco contro le sorelle Silva.

Successivamente Jesus chiederà a Don Ricardo più denaro di quello già concordato, in cambio del suo silenzio. Infine, presso la fabbrica accadrà uno spiacevole imprevisto durante la fase di tinteggiatura e a causa di ciò verrà rovinata una costosa partita di seta.

Le puntate di Sei sorelle in streaming online

In attesa delle nuove puntate di Sei Sorelle, si possono rivedere gli episodi già andati in onda in televisione, grazie al sito dedicato RaiPlay. L’iscrizione alla piattaforma è gratuita e al suo interno, oltre alle puntate della soap opera spagnola, si possono trovare altre serie televisive o film interessanti, targati Rai.