L'appuntamento con Un posto al sole è confermato dal 20 al 24 giugno 2022 con nuove puntate in prima visione assoluta su Rai 3.

Le anticipazioni della soap opera rivelano che si partirà lunedì 20 giugno con un episodio decisamente ricco di colpi di scena e sorprese.

Tra i protagonisti spicca Raffaele che si ritroverà protagonista di una situazione che potrebbe metterlo nei guai e il dottor Riccardo, che sarà alle prese con una scelta da fare decisamente non facile.

Raffaele ed Elvira rischiano: anticipazioni Un posto al sole del 20 giugno

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Un posto al sole in programma lunedì 20 giugno 2022 su Rai 3, rivelano che Raffaele continuerà ad essere sotto stress per la situazione che sta vivendo con i camorristi, che lo tengono sempre più sotto scacco.

Sfumata l'occasione propizia di scendere a compromessi con i malavitosi ed eseguire i loro ordini, ecco che Raffaele si ritroverà ad avere un crollo dal punto di vista emotivo.

Per il portiere di Palazzo Palladini non sarà facile gestire da solo questa situazione, motivo per il quale si rifugerà nell'abbraccio consolatorio di Elvira, che saprà dargli il conforto giusto.

Peccato, però, che la scena idilliaca tra i due sarà vista da qualcuno: Raffaele ed Elvira, quindi, potrebbero essere scopertoi e colti in flagrante. In tal caso, per Raffaele, sarebbe un vero problema.

Riccardo fa una scelta difficile: anticipazioni Upas del 20 giugno

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole del 20 giugno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per le vicende di Riccardo.

Disposto a recuperare il suo rapporto con Rossella, Riccardo si ritroverà a prendere una decisione del tutto inaspettata e al tempo stesso difficile.

Insomma un appuntamento da non perdere quello con Un posto al sole di lunedì 20 giugno, che aprirà ufficialmente la settimana di programmazione fino al prossimo 24 giugno.

Prosegue l'appuntamento estivo con Un posto al sole in prima visione Rai

La messa in onda della soap opera di Rai 3, infatti, è confermatissima nel palinsesto della terza rete Rai per tutta la stagione estiva.

Al contrario di quello che succede con Il Paradiso delle signore, la soap del pomeriggio di Rai 1 con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina, l'appuntamento con Un posto al sole non si ferma per diversi mesi durante il periodo della stagione estiva.

La soap di Rai 3, infatti, viene stoppata solo per un paio di settimane durante il mese di agosto, salvo poi riprendere la sua regolare programmazione nella fascia dell'access prime time della terza rete Rai, dove ormai è diventata uno dei prodotti di spicco del palinsesto, in grado di toccare anche picchi del 9% di share in daytime.