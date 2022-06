Sabato 11 giugno e domenica 12 giugno, si è svolta a Vibo Valentia, in Calabria, la Fiera del Fumetto “Arte & Cosplay (#ViboComics)”, giunta alla sua seconda edizione. Gli eventi organizzati si sono svolti prevalentemente all’interno della cornice di Palazzo Gagliardi.

Ospite è stata anche cosplayer italiana Antonella Arpa, alias Himorta. Influencer con oltre un milione di followers su Instagram e volto Mediaset del programma 'Avanti un altro!', condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti nel ruolo della Manga. Himorta, oltre a scattare molte foto con i fan presenti, ha presentato il suo fumetto, edito Mondadori dal titolo 'La carta del fuoco' uscito nel 2021, oltre a firmare le copie.

Blasting News era presente e ha intervistato la cosplayer.

Himorta sul Vibo Comics: 'Ho trovato un calore meraviglioso'

Himorta, innanzitutto grazie per questa intervista. Oggi presente al Vibo Comics. Eri mai stata in Calabria?

“Come eventi mai stata in Calabria. Ero già stata in vacanza al mare. Ho trovato un calore meraviglioso e tantissimo supporto. Sono molto felice”.

“Sei qui anche per presentare il tuo fumetto dal titolo ‘La carta del fuoco’. Come è nata è questa idea? Si è trattato di un atto istintivo oppure era un progetto che avevi in mente?

“Era nella mia mente da anni. Penso sia il sogno di tutti i cosplayer quello di realizzare un proprio fumetto. Quando Mondadori ha bussato alla mia porta non mi sono lasciata sfuggire l’occasione”.

“Quanto di Antonella è presente in questo progetto?”

“Tantissimo. È quasi una sorta di autobiografia. C’è moltissimo della mia vita con le mie passioni per la musica, il calcio, il cosplay. Ci sono tante pagine dedicate al Lucca Comics e c’è davvero molto della mia vita”.

Durante la presentazione de ‘La carta del fuoco’ hai menzionato la volontà di scrivere un libro.

Quali differenze ci sarebbero secondo te rispetto, invece, ad un fumetto?

“Sicuramente temporali. Moltissime delle difficoltà di un fumetto sono relative ai disegni, che non è toccato a me fare ma sono stati realizzati Stefania Macera. Ovviamente l’impegno sarebbe molto lungo. Ci vorrebbe un annetto per scrivere un romanzo fantasy”.

Antonella Arpa, alias Himorta: 'Dico sempre di divertirsi perché la passione porta sempre lontano'

Ci dobbiamo aspettare un seguito da ‘La carta del fuoco’?

“Mi auguro proprio di sì”.

Quali consigli ti senti di dare a chi vorrebbe intraprendere il tuo stesso percorso?

“Io dico sempre di divertirsi perché la passione porta sempre lontano. Senza quella non si fa niente in nessun ambito. Non solo nel mondo cosplay ma proprio nella vita”.

I progetti futuri di Himorta?

“Scrivere il seguito de ‘La carta del fuoco’. Approcciarmi alla conduzione di programmi, cosa che già faccio, però più nerd. Mi piacerebbe, magari, condurre un programma di Esports che rappresentano un’altra realtà interessante nell’ambito del gaming”.

Vedremo Antonella attrice?

“Sì (sorride), molto presto, nel 2023”.