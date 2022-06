Perché Temptation Island 2022 non va in onda questa estate su Canale 5? Arrivati quasi a fine giugno, è questa la domanda che si pongono i tantissimi spettatori e fan del Reality Show Mediaset, che ha sempre registrato ottimi ascolti in prime time.

Quest'anno, però, i vertici del Biscione hanno scelto di rimettere mano alla programmazione della rete ammiraglia e per questa estate non ci sarà spazio per il reality show prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia.

Cancellato Temptation Island 2022: il reality show non sarà in onda

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di questa estate 2022 rivelano che Temptation Island non troverà spazio nella programmazione di Canale 5.

Il reality show delle tentazioni non sarà trasmesso a giugno e non troverà spazio neppure a luglio nel palinsesto della rete ammiraglia Mediaset.

Una notizia che, sicuramente, ha lasciato senza parole i tantissimi fan e spettatori, che ormai da un po' di anni sono abituati a seguire l'appuntamento con il reality show Mediaset condotto da Filippo Bisciglia.

Il reality show condotto da Filippo Bisciglia fuori dal palinsesto estivo di Canale 5

In un primo momento si era parlato anche di una possibile edizione di Uomini e donne Vip nel prime time di Canale 5 per questa estate 2022, ma alla fine neppure questa ipotesi si è concretizzata.

L'unica trasmissione di Maria De Filippi prevista nella programmazione estiva Mediaset è Tu si que vales: lo show campione di ascolti del sabato sera è tornato in onda con le repliche delle varie finali di questa edizione, che terranno compagnia al pubblico nei sabati sera estivi.

Ma per quale motivo non è stata messa in cantiere una nuova edizione di Temptation Island?

Nel corso di questi anni di programmazione su Canale 5 gli ascolti del reality show, condotto da Filippo Bisciglia, sono stati sempre ottimi.

Il retroscena sulla cancellazione di Temptation Island 2022

L'ultima stagione, ad esempio, ha registrato una media di oltre tre milioni e mezzo di spettatori in prime time, arrivando anche a toccare picchi del 27% di share durante gli ultimi appuntamenti.

Tuttavia, dalle ultime indiscrezioni che emergono sulla rivista diretta da Riccardo Signoretti, il motivo della cancellazione di Temptation Island dal palinsesto estivo di Canale 5 potrebbe avere a che fare con i costi dello show.

Non si esclude, infatti, che per risparmiare ed "equilibrare i conti" in casa Mediaset, si sia deciso di cassare l'appuntamento con il reality show delle tentazioni, privando così il palinsesto estivo di uno dei programmi di punta, campione di ascolti nel prime time di Canale 5.