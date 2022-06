Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle nuove puntate rivelano che ci saranno degli sviluppi drammatici in merito alla gravidanza di Lara Martinelli. A quanto pare infatti quest'ultima sarà molto preoccupata per le sorti del bambino che porta in grembo. Ma perché? E cosa succederà di così grave da angosciare la donna? Nel frattempo Roberto Ferri sarà impegnato con altro e le sue attenzioni sembreranno rivolte unicamente verso Marina Giordano.

Upas, anticipazioni fino al 27 giugno: preoccupazione per il figlio di Lara

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara (Chiara Conti) sarà fortemente angosciata per il destino del suo bambino. Al momento, purtroppo, non sono state rilasciate altre informazioni ma questa rivelazione, unita ai rumor di questi giorni, sembrerebbe rafforzare l'ipotesi che Lara potrebbe perdere il bambino. Va anche detto che l'angoscia della donna potrebbe però semplicemente scaturire da un malore risolvibile o anche dalla presa di coscienza che a Ferri non importi nulla di lei e del piccolo che sta per nascere.

Lara lascia Un posto al sole

Presto l'attrice che da il volto a Martinelli lascerà la soap per dedicarsi alle riprese della seconda stagione de Il commissario Ricciardi.

Di conseguenza tale personaggio uscirà di scena per un lungo periodo, ma come verrà giustificata tale assenza in un momento così importante per la trama? Al momento non è chiaro, ma sta di fatto che Lara inizierà a parlare sempre meno del piccolo che porta in grembo.

Questo porta a diverse teorie tutte valide. Lara potrebbe effettivamente perdere suo figlio, ma non rivelarlo per tenere Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) legato a sé.

In questo caso Martinelli, per portare avanti la sua messinscena, si allontanerebbe in attesa di elaborare una strategia. Oppure Martinelli, dopo avere scoperto di aver perso il bambino, potrebbe dire la verità e decidere di "togliere il disturbo" da casa Ferri e sparire. C'è però da tenere in conto anche che la gravidanza possa procedere bene e la donna, in tal caso, sceglierebbe semplicemente di portarla avanti lontana da Roberto.

Un posto al sole, puntate fino al 27/6: Roberto si riavvicina a Marina

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto dichiarerà, per l'ennesima volta, il suo amore appassionato a Marina (Nina Soldano). L'uomo si curerà sempre meno di Lara, mettendo la donna in crisi. Difficile capire che impatto avrà l'atteggiamento di Ferri verso Martinelli, ma di sicuro legittimerebbe una sua partenza. A questo punto resta da capire quando la donna andrà via, quali saranno le sue motivazioni e soprattutto quale sarà il destino del bambino che porta in grembo. Nei prossimi giorni si scoprirà sicuramente di più in merito a questa storyline.