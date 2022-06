La nipote di Gemma Galgani sbarca sul trono di Uomini e donne dal prossimo settembre 2022? È questa la proposta social avanzata dai tantissimi fan e spettatori della trasmissione di Maria De Filippi che, in queste ore, hanno avuto modo di vedere lo scatto condiviso dalla dama torinese dove appare in compagnia della bella nipote.

La foto ha fatto subito il giro del web e della rete al punto che, in moltissimi, hanno chiesto alla padrona di casa del dating show di Canale 5, di prendere in considerazione l'ipotesi di far approdare la ragazza sul trono.

Chi sono i nuovi tronisti di Uomini e donne? I nomi in lizza

Nel dettaglio, dal prossimo settembre ripartirà l'appuntamento quotidiano con Uomini e donne e, al centro dell'attenzione, ci saranno le vicende dei nuovi tronisti pronti a mettersi in gioco per cercare il loro grande amore in studio.

Al momento non si hanno ancora conferme certe su chi ci sarà in trasmissione anche se, tra i nomi che circolano con maggiore insistenza, vi sono quelli di Lilli Pugliese e Andrea Della Cioppa, entrambi ex corteggiatori della passata edizione.

I due, infatti, dopo esserci beccati dei "no" da parte di Luca Salatino e Veronica Rimondi, potrebbero avere una seconda possibilità e quindi un'ulteriore chance per rimettersi in gioco e trovare l'amore in trasmissione.

La nipote di Gemma Galgani nuova tronista a Uomini e donne 2022/2023?

Ma, in queste ore, a destare grande attenzione è stato uno scatto condiviso dalla dama Gemma Galgani, volto storico della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi.

Gemma, sui social, è apparsa in compagnia della giovane nipote Carola: lo scatto è stato realizzato in occasione della laurea della ragazza e non è passato affatto inosservato.

La giovane nipote di Gemma, infatti, ha colpito tutti per la sua bellezza: in tantissimi sono rimasti quasi "spiazzati" al punto da avanzare una richiesta ben precisa a Maria De Filippi.

Carola, la giovane nipote di Gemma, conquista i fan social di U&D

Per la prossima edizione di Uomini e donne, in onda da metà settembre su Canale 5, ecco che i fan social della trasmissione hanno chiesto di poter avere in studio proprio la nipote di Gemma.

I fan vorrebbero vedere Carola come nuova tronista del dating show di Maria De Filippi. Una richiesta che potrebbe essere presa in considerazione dalla conduttrice e dal suo team di autori, dato che la presenza in studio di Gemma e sua nipote, sarebbe sicuramente motivo di grande interesse da parte degli spettatori.

E così, dal prossimo anno, zia e nipote potrebbero ritrovarsi a condividere la poltrona nello storico dating show Mediaset, intente a cercare l'amore della loro vita.