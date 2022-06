Cambio giuria a The Voice Senior 2022, il fortunato talent show condotto da Antonella Clerici, confermatissimo nel palinsesto della prossima stagione televisiva.

Lo scorso anno, la new entry della seconda edizione era stata Orietta Berti, protagonista indiscussa dell'estate che si era appena conclusa, dove aveva dominato le classifiche di vendita con il brano "Mille", cantato in coppia con Fedez e Achille Lauro.

Per questa terza edizione dello show, però, Orietta Berti non ci sarà e, al suo posto, sarebbe in lizza un vecchio giudice dello show di Antonella Clerici.

Cambio giuria a The Voice Senior 2022, il talent show di Rai 1

Nel dettaglio, le anticipazioni sui nuovi palinsesti Rai 2022/2023 rivelano che in prime time ci sarà spazio per il ritorno di The Voice Senior, condotto sempre da Antonella Clerici.

Il talent show tornerà in onda nel corso della stagione autunnale e, anche questa volta, ci saranno un bel po' di talenti senior pronti a mettersi in gioco per conquistare il titolo di vincitore assoluto dello show.

Ma chi ci sarà in giuria? Al momento, stando agli ultimi retroscena sul programma, Orietta Berti non dovrebbe essere riconfermata al fianco di Loredana Bertè, Gigi D'Alessio e il rapper Clementino.

Orietta Berti fuori dal cast della terza edizione di The Voice Senior

La cantante, nella passata stagione, ha vissuto un vero e proprio periodo d'oro dal punto di vista professionale: dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha scalato le classifiche di vendita con la hi estiva "Mille", fino ad approdare nella giuria del talent show di Antonella Clerici.

Tuttavia, per la terza edizione, Orietta Berti non tornerà ad occupare la poltrona da giudice e lascerà il suo posto ad un altro volto noto della musica italiana.

Stando ai retroscena riportati in queste ore sulle pagine della rivista diretta da Riccardo Signoretti, per la terza edizione di The Voice Senior, dovrebbe esserci il ritorno in scena di Albano Carrisi e sua figlia Jasmine.

Albano e sua figlia verso il ritorno: retroscena The Voice Senior 2022

La coppia Albano-Jasmine era stata protagonista della prima edizione del talent show Rai. La notizia della loro uscita di scena dal cast di giudici aveva lasciato l'amaro in bocca al cantante di Cellino San Marco, il quale non nascose la sua delusione per la scelta della produzione.

A quanto pare, però, per questa terza edizione gli autori di The Voice Senior 2022 e la padrona di casa Antonella Clerici, avrebbero scelto di puntare nuovamente sulla popolarità di Albano e sull'accoppiata con sua figlia, così da poter far breccia nuovamente nel cuore degli spettatori e appassionati dello show Rai.