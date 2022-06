Nella 23^ puntata dell'Isola dei Famosi è arrivata in studio Lory Del Santo. Secondo quanto riportato da Guendalina Tavassi, su Instagram, le due ex compagne d'avventura in Honduras sono state protagoniste di un botta e risposta acceso. Al termine della discussione, l'ex concorrente romana ha sostenuto che la 63enne l'abbia mandata a quel paese.

La discussione in diretta

Durante la diretta, Del Santo ha avuto la possibilità di avere un confronto-scontro con il compagno Marco Cucolo. Una volta chiuso il collegamento con l'Honduras, Guendalina Tavassi ha punzecchiato l'ex naufraga per la vicenda degli auto-elogi sui social.

In un secondo momento Ilary Blasi è tornata sull'accaduto e ha chiesto spiegazioni alla showgirl. Mentre la 63enne stava cercando di fornire la sua versione dei fatti, la sorella di Edoardo Tavassi ha ironizzato: "Era Lory Del Vanto in questo caso, perché si è auto-elogiata. Vogliamo il nome del contatto fake". Tavassi ha insinuato di non essere stata salutata dall'ex compagna d'avventura dietro le quinte. Inoltre, la 36enne ha continuato a lanciare frecciatine sulla vicenda dei commenti.

All'ennesima provocazione, la showgirl ha chiesto a Guendalina di lasciarla parlare.

Il retroscena

I telespettatori che pensavano che il botta e risposta fosse solamente per creare share dovranno ricredersi.

Al termine della 23esima puntata dell'Isola dei Famosi, Guendalina su Instagram ha rivelato un retroscena.

Nel dettaglio, l'ex concorrente romana ha spiegato di aver continuato la discussione con Lory Del Santo mentre il reality show era andato in pausa pubblicitaria. Secondo il punto di vista di Tavassi, Lory avrebbe continuato a comportarsi come se fosse ancora in Honduras.

A tal proposito Guendalina ha confidato che se le due fossero state ancora in gioco, non avrebbe esitato a mandarla in nomination.

Non contenta la 36enne ha reso pubblica una caduta di stile di Del Santo: "Alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a quel paese".

Lory chiede una pausa a Cucolo, Guendalina ironizza

Lory Del Santo ha minacciato Marco Cucolo di lasciarlo dopo nove anni per non avere preso le sue difese all'Isola dei Famosi.

A tal proposito la showgirl ha fatto presente che se il suo compagno non le chiedeva scusa davanti a tutti Italia, lo avrebbe cacciato di casa.

Nel post-puntata, Guendalina Tavassi si è divertita a ironizzare anche in merito a questa vicenda: "Stasera lei è Lory Dello Sfratto". A detta dell'ex naufraga è ridicolo chiudere una relazione solo per un reality show. Infine, Guendalina ha tagliato corto con una nuova frecciatina velenosa ai danni dell'ex compagna d'avventura: "Doveva fare un po' di copia e incolla".