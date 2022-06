Ida Platano pronta a voltare pagina dopo l'addio con Riccardo Guarnieri a Uomini e donne. La dama del trono over continua a essere al centro dell'attenzione mediatica, anche adesso che si sono spenti i riflettori sul programma di Maria De Filippi per la consueta pausa estiva.

Dopo il tentativo, finito male, di provare a costruire nuovamente una relazione con il suo ex storico Riccardo, ecco che i due hanno scelto di "dimenticarsi".

Intanto sui social Ida ha condiviso un messaggio decisamente eloquente, che parla di cambiamenti in arrivo nella sua vita.

L'addio finale tra Ida e Riccardo a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'ultimo periodo di permanenza a Uomini e donne è stato particolarmente complicato per Ida Platano.

La dama siciliana, infatti, ha avuto modo di ritrovare in studio il suo ex storico Riccardo Guarnieri, col quale ha provato a rimettere insieme i cocci della loro travagliatissima storia d'amore.

I due hanno scelto di riprovarci ancora una volta e di tornare a capire se sono fatti per stare insieme, ma alla fine le cose non sono andate nel migliore dei modi.

Ida e Riccardo hanno scelto di dirsi addio in maniera definitiva e quindi intraprendere due strade differenti.

Riccardo beccato con una nuova dama, Ida si dedica al figlio

Da quel momento in poi, complice anche la pausa estiva per il programma, i due protagonisti del trono over si sono letteralmente "dimenticati".

Mentre Riccardo è stato beccato in compagnia di una nuova presunta fiamma, Ida ha scelto di dedicarsi in primis alla famiglia e al suo amato Samuele.

I fan, però, sono curiosi di scoprire se ci sono delle novità anche dal punto di vista sentimentale: un nuovo amore farà capolino nella vita della dama di Uomini e donne?

Al momento non si hanno informazioni in merito anche se, in queste ore, Ida ha parlato di "cambiamenti in arrivo".

Il messaggio di Ida sui social: 'Cambiamenti in vista'

"Ci sono dei cambiamenti in vista" è il messaggio che Ida Platano ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove continua a essere una delle dame più seguite tra quelle presenti nel parterre del trono over.

In attesa di scoprire se ci saranno davvero questi cambiamenti e se la dama darà una svolta alla sua vita privata, si vocifera che per la prossima edizione di Uomini e donne dovrebbe ritornare in studio.

A oggi, infatti, la presenza di Ida Platano nello studio della trasmissione di Maria De Filippi non sarebbe messa in discussione. La dama, apostrofata come la "vera erede" di Gemma Galgani, dovrebbe rimettersi in gioco a partire da settembre, per cercare nuovamente di trovare il suo principe azzurro tra i protagonisti del parterre over.