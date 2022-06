Il cast della settima edizione del GF Vip è in via di definizione: Alfonso Signorini sta scegliendo i futuri concorrenti e pare che tra questi potrebbe esserci un volto amatissimo di U&D. Visto il poco spazio che le è stato dato negli ultimi mesi da Maria De Filippi, Gemma Galgani avrebbe deciso di accettare di entrare nella casa più spiata d'Italia. Nell'elenco dei possibili vipponi, figurano anche Antonella Fiordelisi, Federico Fashion Style e l'ultimo ex di Belen Rodriguez.

Aggiornamenti sul futuro dell'ex regina di U&D

Cosa ne sarà di Gemma Galgani?

Questa è la domanda che si stanno facendo molti fan di U&D da quando è finita l'edizione 2021/2022. Visto l'evidente cambio di gerarchie che c'è stato nel Trono Over (Ida Platano ha preso il posto dell'amica 72enne al centro delle dinamiche del dating-show), in tanti si chiedono se il futuro della torinese sarà ancora nel parterre femminile oppure altrove.

Voci sempre più insistenti, sostengono che la storica dama potrebbe seriamente lasciare la trasmissione di Maria De Filippi per avventurarsi in un nuovo viaggio televisivo.

Pare che Alfonso Signorini stia corteggiando Gemma per convincerla ad accettare il ruolo di concorrente del Grande Fratello Vip 7, che esordirà su Canale 5 attorno alla metà di settembre.

Il conduttore vorrebbe l'ormai ex regina di U&D nel cast del reality-show che sta mettendo su proprio in queste settimane assieme agli autori e al resto della produzione.

Il ruolo marginale a U&D

A favorire la partecipazione di Gemma al Grande Fratello Vip 7, potrebbe essere il poco spazio che le è stato concesso nella stagione di U&D che si è conclusa lo scorso 1° giugno.

Dopo una partenza da protagonista (grazie anche ai ritocchini estetici che ha fatto durante l'estate), Galgani è finita nelle "retrovie" del Trono Over e ci è rimasta fino all'ultima registrazione.

Fatta eccezione per una fugace passione con il signor Maurizio Guerci lo scorso inverno, la torinese non ha vissuto nessun amore importante quest'anno e si dice che ciò abbia fatto storcere il naso ad una Maria De Filippi sempre più insofferente nei confronti dell'ormai ex regina del cast.

Si può dire che Gemma è stata sostituita in tutto e per tutto da Ida Platano e dai suoi amori tormentati che hanno monopolizzato intere puntate del dating-show da settembre ad oggi.

Volti di U&D, influencer e attori per il Grande Fratello Vip 7

Se Gemma Galgani sarà davvero una concorrente del GF Vip 7, è ancora presto per dirlo: solitamente, infatti, il cast viene ufficializzato poche settimane prima della partenza, quindi all'inizio di settembre (il giorno preciso dovrebbe essere lunedì 19 ma potrebbe variare).

Quando mancano ancora mesi al debutto della nuova edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, circolano già molti nomi di possibili futuri vipponi.

Stando a quello che si dice sul web, a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà dopo l'estate potrebbero essere: Antonella Fiordelisi (modella, influencer ed ex di calciatori e tronisti), Federico Fashion Style (parrucchiere delle star e volto televisivo), Antonino Spinalbese (ex hairstylist e ultimo compagno di Belen Rodriguez prima del suo ritorno di fiamma con Stefano De Martino), Max Felicitas (attore di pellicole a luci rosse), Patrizia Groppelli (opinionista di Barbara D'Urso) Gigliola Cinquetti (cantante) e Asia Gianese (star dei social network).

Per quanto riguarda le opinioniste che affiancheranno il padrone di casa in studio, non si sa ancora nulla: unica certezza, la mancata riconferma sia di Sonia Bruganelli che di Adriana Volpe.