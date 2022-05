Sono passati ben due mesi dalla fine del Grande Fratello Vip 6 ma l'attenzione sulla storia mai decollata tra Barù e Jessica Selassiè continua a destare interesse. Sui social i fan dei Jerù, così come i due sono stati ribattezzati affettuosamente i due ex coinquilini, continuano a sperare che l'amore possa sbocciare ma le ultime parole che il nipote di Costantino della Gherardesca ha detto sembrano spegnere ogni speranza. Intervistato nel programma radiofonico 'Non succederà più', in onda su Radio Radio, Barù ha detto per l'ennesima volta che con la vincitrice del talent c'è solo un rapporto di amicizia.

Solo amicizia per i Jerù

''Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido'', ha detto Barù a Radio Radio affermando che se qualcuno gli interessa non si fa problemi a farsi avanti: se con Jessica questo non è accaduto, vuol dire che non c'era un interesse né fisico né amoroso. ''Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo'', ha proseguito lo chef parlando della sua permanenza all'interno della casa più spiata d'Italia. Inoltre, ha ribadito di non aver mai avuto interesse a crearsi una storia in tv.

''Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo'', ha concluso Barù.

Barù al GF Vip solo per motivi economici

Durante l'intervista, Barù ha spiegato senza troppi giri di parole che il motivo che lo ha spinto a partecipare al GF Vip è stato puramente economico.

''Mi hanno pagato molto bene e non ho potuto dire di no'', raccontando di aver richiesto una cifra parecchio alta. Non avrebbe mai pensato di restare per 3 mesi dentro la casa, nonostante fosse ben consapevole del percorso che stava per intraprendere. Lo chef ha anche aggiunto di non essere interessato al mondo della Tv.

Quindi con buona pace dei Jerù, tra Barù e Jessica c'è solo amicizia: la Selassiè dovrà rassegnarsi a queste dichiarazioni oppure anche lei ormai ha preso consapevolezza che con il suo ex coinquilino c'è solo affetto?

Quello che sta accadendo in privato tra i due possono saperlo solo i diretti interessati, ma sta di fatto che, in maniera elegante, Barù ha chiesto ai fan di non creare più confusione, mescolando i loro desideri con la realtà dei fatti. Basterà questo a mettere un punto definitivo? Sui social, però, i fan non sembrano disposti a demordere e non è raro che l'hashtag #jerù sia in tendenza su Twitter, segno che l'attenzione sui due resta alta.