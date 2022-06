Karina Cascella sarebbe pronta per ritornare in studio a Uomini e donne. L'ex opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, per anni protagonista indiscussa della trasmissione Mediaset, ha ammesso sui social che le farebbe molto piacere poter tornare in quella che è stata la sua "casa" dal punto di vista televisivo.

Rispondendo alle domande social dei numerosi fan, Karina ha fatto sapere che sicuramente, ancora oggi, si divertirebbe molto a commentare le vicende dei vari protagonisti del trono classico e over che popolano lo studio del seguitissimo dating show del primo pomeriggio di Canale 5.

La verità di Karina Cascella sul possibile ritorno a Uomini e donne

Nel dettaglio, per diversi anni Karina Cascella è stato uno dei volti di spicco di Uomini e donne, nei panni di opinionista dalla "lingua tagliente".

I suoi commenti non passavano mai inosservati e, soprattutto, erano sempre in grado di alimentare dibattito e polemiche in studio.

A tal proposito, l'ex opinionista della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, ha ammesso sui social che le farebbe piacere poter tornare a vestire quel ruolo a Uomini e donne.

Ai numerosi fan su Instagram, Karina non ha nascosto che tornerebbe in trasmissione "anche domani".

'Ne avrei di cose da dire', ammette Karina sul possibile ritorno a U&D

"È stata la mia prima casa e mi divertirei da morire", ha ammesso Karina sui social riaccendendo così la speranza dei numerosi fan del programma che già da un po' di tempo si augurano di poterla rivedere al più presto in tv.

"Ne avrei di cose da dire lì ad alcuni...specialmente del trono over", ha aggiunto ancora l'ex opinionista di Uomini e donne anticipando così che non sarebbe per niente tenera nei confronti di alcuni dei protagonisti che popolano il parterre del trono senior.

Gemma, Armando, Ida e Riccardo sono avvisati: per qualcuno di loro potrebbero arrivare i giudizi taglienti della Cascella.

Grande Fratello Vip 7, Karina Cascella 'chiude le porte' a Signorini

In attesa di scoprire se Maria De Filippi e gli autori di Uomini e donne prenderanno in considerazione questa nuova candidatura di Karina per la prossima edizione del programma, in onda da settembre in poi in tv, sempre sui social ha risposto anche alle domande di chi le chiede se farà mai il Grande Fratello Vip.

Per il suo temperamento e il suo carattere "focoso" Karina sarebbe perfetta per questo tipo di reality show ma, ai suoi fan di Instagram, ha fatto sapere che ciò non accadrà mai.

"Per carità, non ci penso neanche lontanamente. Non sopporterei mai di vivere con gente che non conosco", ha ribadito Karina che ha chiuso così le porte ad Alfonso Signorini.