Smentendo in maniera categorica le voci circolate negli ultimi giorni secondo cui Demet Ozdemir e Oguzhan Koç si fossero lasciati, l'attrice turca e il cantante nella giornata di ieri, 26 giugno, si sono fidanzati ufficialmente dando vita al rituale turco del 'caffè salato'. La coppia elegantissima e circondata dagli amici e dai parenti più cari ha così intrapreso la strada che li condurrà a breve all'altare. D'altra parte, lo scorso 14 febbraio Oguzhan aveva chiesto la mano della bella Demet e pare proprio che la promessa di sposarla nell'agosto 2022 verrà rispettata.

Il rito turco del 'caffè salato'

Se gli ultimi pettegolezzi parlavano di un avvicinamento, e non solo professionale, tra Demet e Can Yaman, con tanto di annullamento del matrimonio tra la Sanem di DayDreamer e Oguzhan Koç, le foto comparse ieri sui social e la notizia data in maniera ufficiale dal tabloid turco Cadde Milliyet sulla sua pagina Instagram hanno smontato in un attimo il Gossip. Infatti, Demet Ozdemir in uno splendido abito di raso rosa si è presentata alla festa del suo fidanzamento ufficiale. Ad attenderla in un elegantissimo abito scuro c'era Oguzhan, il quale si è sottoposto al rito del 'caffè salato'.

Cambiandosi d'abito, e scegliendone uno bianco, Demet, secondo le tradizioni del suo paese, ha preparato un caffè a cui ha aggiunto del sale che ha poi offerto al suo amato.

Quest'ultimo lo ha bevuto senza batter ciglio in segno d'amore e successivamente il membro più anziano della famiglia ha tagliato il filo rosso che legava gli anelli di fidanzamento dei due ragazzi. 30 anni lei, 37 lui, Demet e il cantante sono pronti adesso a convolare a nozze.

Demet e Oguzhan verso l'altare

Le foto postate numerose da un amico intimo della coppia presente all'evento, hanno mostrato una Demet radiosa che si è cambiata per la terza volta, scegliendo un abito banco corto per poter ballare e divertirsi con gli amici che hanno circondato la coppia in questo giorno speciale.

In passato Alessandro Rosica, esperto di gossip, aveva dubitato della storia d'amore, adesso però che le nozze sono ad un passo pare non vi siano più motivi per non credere nella veridicità dei sentimenti della coppia.

Periodo d'ro per Demet che secondo i ben informati si starebbe preparando per poter recitare in una serie tv italiana, i cui dettagli sono top secret.

Inoltre, pare che la Ozdemir sia in lizza per interpretare il personaggio femminile di El Turco, la serie di DisneyPlus Turchia che vede Yaman protagonista. Per l'attrice adesso non resta che conciliare i vari impegni anche se le foto che circolano sul web non potrebbero mostrarla più bella e felice di così.