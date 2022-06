Continua la programmazione pomeridiana di Un altro domani, la nuova soap opera spagnola di Canale 5. Cosa accadrà nella settimana da lunedì 4 a venerdì 8 luglio? Nel presente, dopo alcune iniziali difficoltà, Julia riavvierà con successo il mobilificio della nonna. Tuttavia, l'attività tornerà ad essere in bilico dopo l'arrivo di una lettera inattesa.

Anticipazioni Un altro domani, 4-8 luglio: Julia si fa aiutare da Sergio

Nelle puntate di Un altro domani in onda dal 4 al 8 luglio 2022 - nel presente - Julia inizierà la sua attività di imprenditrice nel vecchio mobilificio nella nonna.

Motivata da Tirso e dalla volontà di farcela senza l'aiuto per la sua famiglia, la giovane deciderà di riparare i macchinari non più funzionanti. Tuttavia, la sola forza di volontà non basterà e dovrà accettare l'aiuto di Sergio. Tirso ed Elena, però, la metteranno in guardia sull'uomo che potrebbe essere spinto da altre motivazioni. Nel passato: Francisco si troverà sommerso dai debiti e deciderà di fuggire dalla colonia. Patricia è consapevole della situazione economica in cui si trova la fabbrica, ma non accetterà di abbandonare tutto. Al contrario, la donna sarà convinta di avere un asso nella manica che potrebbe cambiare la sorte dell'attività dei Villanuova. Anche Carmen non sarà pronta ad andarsene da Rio Muni e, su suggerimento di Agustina, pianificherà un modo per guadagnare un po' di denaro.

La ragazza coinvolgerà nella sua impresa anche Kiros.

Trame Un altro domani dal 4 all'8 luglio: Carmen inizia a vendere i mobili di Kiros

Le anticipazioni di Un altro domani in onda da lunedì 4 a venerdì 8 luglio rivelano che la protagonista della trama ambientata nel presente, Julia, indagherà sul passato dell'attività della nonna.

Intanto Sergio impiegherà più tempo del previsto per la riparazione delle macchine e ne approfitterà per cercare di farsi perdonare dalla moglie. Per iniziare l'attività Julia avrà bisogno di personale, quindi comincerà a selezionare i suoi dipendenti. Alla fine deciderà di assumere gente del posto. Inizialmente potrà contare sul supporto del marito, ma nel corso delle puntate scoprirà che l'uomo le avrà offerto il suo aiuto solo per potersi riavvicinare a lei.

Appreso ciò, cercherà di allontanarlo. Nel passato: Carmen cercherà di riavvicinarsi a Kiros, complice la vendita dei mobili fatti dal giovane, il cui ricavato servirà a pagare i debiti della fabbrica.

Julia riceve una lettera inattesa: Un altro domani, spoiler 4-8 luglio

Nel presente: Julia aprirà l'ebanisteria. Stando alle anticipazioni, inizialmente il laboratorio sembrerà procedere sulla strada giusta, finché una lettera inaspettata non metterà nuovamente in bilico l'attività. Nel passato: Patricia cercherà di ostacolare la vendita dei mobili organizzata da Carmen, ma quest'ultima non si arrenderà e potrà contare anche sull'appoggio del padre Francisco. Nel frattempo, Victor organizzerà una cena per proporle una nuova attività. La ragazza, però, ignorerà le vere intenzioni del giovane Vélez de Guevara. La perfida Godoy, intanto, penserà di rivolgersi ad un usuraio per vendere una collana ereditata dalla madre.