Sta facendo molto discutere un'intervista che ha rilasciato una nota ex dama di U&D. A distanza di tre anni dalla sua ultima apparizione in tv, Angela si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, a partire dagli opinionisti che l'hanno sempre attaccata davanti alle telecamere. Le parole più dure, però, la donna le ha rivolte a Gemma Galgani, criticata sia sull'aspetto fisico che sull'atteggiamento che ha avuto in studio quando ha temuto che la collega di parterre interferisse con una sua conoscenza.

Le stoccate dell'ex protagonista di U&D Over

Le dichiarazioni che ha rilasciato un'ex dama del Trono Over stanno impazzando sul web il 9 giugno.

Interpellata sul perché ha abbandonato U&D nonostante fosse una delle protagoniste del cast, Angela Di Iorio ha dato la colpa ad alcuni personaggi storici della trasmissione.

Secondo la donna, ad influire negativamente sul suo percorso in tv sono state le tante critiche che sia Gianni Sperti che Tina Cipollari le rivolgevano in ogni puntata.

"Loro mi hanno presa di mira. Il lavoro che fanno è quello di creare dinamiche che facciano innervosire, tutto per far nascere litigi. Così il programma fa audience", ha sentenziato l'ex protagonista del dating-show in un'intervista.

Angela si è detta certa del fatto che nessuno l'abbia realmente capita, neppure Maria De Filippi.

Gli attacchi al fisico della 'regina' di U&D

Un altro motivo che ha spinto Angela a lasciare U&D ormai più di tre anni fa, è l'astio che nutriva Gemma nei suoi confronti senza un vero perché.

L'ex dama, infatti, ha raccontato che inizialmente andava molto d'accordo con Galgani e che la difendeva dalle critiche di Tina perché la considerava una persona vera e sensibile.

Quando tra loro si è intromesso un cavaliere (che al tempo propose a Di Iorio una crociera come regalo, facendo arrabbiare la torinese), tutto è cambiato e tra le due è calato il gelo.

"Lei ce l'aveva con me per quella storia di Paolo. Per colpa sua lui non mi diede più la crociera, è stata molto cattiva con me", ha tuonato l'ex protagonista del Trono Over in un recente sfogo con la stampa.

Non contenta delle frecciatine che ha lanciato alla collega di parterre, Angela ha infierito contro di lei con parole poco carine sul suo aspetto fisico.

"Lei è alta e magra, ma se la vedi da vicino senza trucco fa spavento", ha aggiunto la donna sempre contro Gemma.

I motivi dell'addio a U&D

Lo sfogo di Angela è proseguito sulle ragioni che l'hanno spinta a lasciare definitivamente il programma nonostante fosse tra le protagoniste più discusse e amate.

"Gianni mi faceva arrabbiare troppo e le lacrime avevano preso il sopravvento sui sorrisi", ha spiegato l'ex dama che pare sia andata contro il volere della redazione, che avrebbe fatto di tutto per convincerla a rimanere nel cast.

Di Iorio si è detta anche delusa dalla mancata difesa di Maria De Filippi, che secondo lei si esporrebbe solo a favore di chi le sta simpatico e non quando è giusto.

Quando le è stato chiesto se tornerebbe a Uomini e donne per cercare quell'amore che non ha ancora trovato nella vita di tutti i giorni, Angela ha risposto che lo farebbe solo se la conduttrice iniziasse a darle ascolto, ovvero se accettasse di confrontarsi con lei e non credesse a priori alle parole degli opinionisti Gianni e Tina.

L'intervista dell'ex volto del Trono Over è destinata a far discutere: sono tanti gli spunti che la dama ha regalato in questa recente chiacchierata con i giornalisti, dalle feroci critiche al carattere e al fisico di Gemma Galgani, alla tirata d'orecchie alla presentatrice e agli storici commentatori della trasmissione.