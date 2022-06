A una settimana di distanza dalla fine di Uomini & Donne, gli addetti ai lavori hanno deciso di condividere con il pubblico un video inedito su un momento che non è mai andato in onda. Su Witty Tv, infatti, è stata caricata la prima e unica esterna che Gemma ha fatto con Giovanni, il cavaliere che ha contattato la redazione appositamente per lei. I due sono apparsi emozionati, soprattutto lui che è incappato in una piccola gaffe quando ha detto che pensava che Galgani fosse più "in carne".

Aggiornamenti sulla protagonista di U&D

Sembra essere andato così e così il primo appuntamento tra Gemma e Giovanni.

Anche se U&D è in vacanza fino a settembre, i telespettatori sono stati aggiornati su quello che è accaduto tra la dama e il suo corteggiatore al termine dell'ultima registrazione prima della pausa estiva.

Su Witty Tv è stato pubblicato un video dell'esterna che Galgani ha fatto col suo nuovo spasimante qualche settimana fa: i due hanno avuto la possibilità di chiacchierare e fare una passeggiata fuori dagli studi Elios di Cinecittà.

Le telecamere hanno ripreso la potenziale coppia intenta a scambiarsi informazioni e convenevoli, questo almeno fino a quando il signore non è incappato in una gaffe che sta facendo sorridere.

Nel cercare di complimentarsi con Gemma per il suo aspetto fisico invidiabile, Giovanni ha detto che se la immaginava più cicciottella di quello che in realtà è, come se la televisione la ingrassasse.

Dubbi sul futuro della 'coppia' a U&D

Visto che il complimento che ha provato a fare non gli è riuscito molto bene, il signor Giovanni ha tentato di recuperare in extremis rivolgendo a Gemma queste dolci parole: "Quando parli mi innamoro, mi incanti".

Insomma, nonostante qualche intoppo, la prima uscita tra la dama e il cavaliere è andata abbastanza bene e lei è apparsa entusiasta e pronta a iniziare una frequentazione anche lontano dai riflettori.

Il fatto che U&D non andrà in onda fino a metà settembre, non aiuta i curiosi nell'avere informazioni su questa nuova conoscenza di Galgani, che è cominciata proprio quando il dating show ha chiuso i battenti per le vacanze estive.

C'è chi sostiene che i due starebbero portando avanti il loro rapporto via telefono e chi è certo che la 72enne abbia già chiuso perché non realmente interessata.

Per sapere come sono andate le cose, però, si dovrà aspettare ancora molti mesi, a meno che uno tra Gemma e Giovanni non decida di esporsi per anticipare l'epilogo, positivo o negativo, del loro legame.

Rumor contrastanti sulla 'regina' di U&D

Prima che Witty Tv mostrasse l'esterna inedita tra Gemma e Giovanni, la dama era già al centro del gossip per le tante indiscrezioni che stanno circolando sul suo futuro televisivo.

Alcuni siti riportano la notizia secondo la quale Maria De Filippi sarebbe stanca dei "piagnistei" di Galgani e quindi pronta a rinunciare a lei a partire da settembre, altri che la redazione avrebbe già confermato la torinese nel cast dell'edizione 2022/2023.

Di recente si è anche ipotizzata la partecipazione della 72enne al Grande Fratello Vip 7, ma per ora Alfonso Signorini ci ha tenuto a definire "di fantasia" tutti i nomi che sono accostati alla prossima stagione del reality che conduce.

Insomma, l'estate è appena iniziata e di Gemma si è già detto e scritto di tutto. Mai come quest'anno, però, sembra credibile il rumor sul suo possibile addio al Trono Over per lasciare spazio all'amica Ida Platano, nuova regina indiscussa della trasmissione.

A fine agosto riprenderanno le registrazioni del dating show e soltanto allora si scoprirà chi è stato confermato e chi ha lasciato il parterre.