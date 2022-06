Sono passate poche settimane da quando Isabella Ricci è convolata a nozze con Fabio Mantovani, conosciuto negli studi di Uomini e donne pochi mesi fa. Intervistata sul giorno più bello della sua vita, la dama ha rivelato che né Gemma né Ida le hanno fatto gli auguri per il matrimonio, mentre Tina Cipollari sì e anche di persona.

Sembra che i dissapori che ci sono stati in passato tra la neo-sposa e le due amiche del parterre siano ancora vivi nei ricordi di queste ultime anche dopo tanto tempo.

Isabella delusa da Gemma e Ida

Isabella Ricci e Fabio Mantovani si sono sposati alla fine di maggio e, a distanza di qualche settimana da quel giorno, hanno raccontato cos'hanno provato in quei momenti.

In un'intervista rilasciata a Nuovo Tv, l'ex dama di U&D si è lasciata andare ad una riflessione su due protagoniste del cast con le quali non è mai andata d'accordo. Nel parlare del suo matrimonio con il cavaliere che ha conosciuto partecipando al dating-show di Maria De Filippi, la neo-sposa ha voluto rendere pubblico quello che per lei non è stato un bel gesto da parte di Galgani e Platano.

"Com'era prevedibile, Gemma non mi ha fatto gli auguri e, come lei, neppure Ida", ha affermato Isabella. L'ex volto del Trono Over si è detta dispiaciuta per quanto è accaduto, ma anche conscia che si tratti di due persone dai caratteri differenti dal suo, probabilmente più rancorose.

Il passato turbolento negli studi di U&D

I rapporti complicati di Isabella con Gemma e Ida sono emersi durante gli scontri che hanno avuto quando erano a Uomini e Donne. Quando Ricci ha lasciato la trasmissione con Fabio, la tensione con le colleghe di parterre è scemata, ma non del tutto sparita.

Nel raccontare cosa è accaduto il giorno del suo matrimonio, l'ex dama del Trono Over ha spiegato che, a suo parere, Galgani e Platano avrebbero potuto farle gli auguri come gesto di gentilezza.

"Le nozze sono una bella festa e a mio avviso ci si dovrebbe lasciare alle spalle le incomprensioni del passato", ha commentato Isabella.

L'ultima frecciatina riservata alle due protagoniste del dating-show di Maria De Filippi, è stata la seguente: "Evidentemente non tutti la pensano come me".

A differenza di Ida e Gemma, Tina Cipollari ha voluto augurare tanta felicità alla coppia di persona, confermando l'affetto che ha sempre avuto per entrambi.

I rumor sul futuro di Gemma nel cast di U&D

Un'altra indiscrezione che sta circolando in questi giorni su Gemma, è quella sul suo futuro nel cast della trasmissione. Da un lato ci sono le riviste di Gossip che parlano di un sempre più probabile addio di Galgani a U&D e di un suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, dall'altro ci sono i blogger che sostengono che la dama piemontese verrà confermata anche per la stagione 2022/2023 del programma.

L'8 giugno, ad esempio, Lorenzo Pugnaloni si è esposto su Instagram per far sapere che quasi certamente la torinese parteciperà alle puntate del dating-show che saranno registrate a partire dalla fine di agosto: "Nessun abbandono o ritirata".

Insomma, c'è parecchia confusione sul ruolo di Gemma nella prossima annata televisiva.

Anche gli spettatori sono in dubbio su cosa sarebbe meglio per la 72enne, se rimanere al Trono Over e sperare in un amore, oppure se avventurarsi nel reality-show di Alfonso Signorini per cercare di riconquistare quel pubblico che nell'ultimo periodo l'ha un po' messa da parte, preferendole Ida Platano e i suoi tormenti sentimentali.