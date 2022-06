Nelle prossime puntate di Una vita, in onda su Canale 5, José Miguel comincerà a sospettare che Ignacio abbia un'amante e non si sbaglierà. Il marito di Bellita metterà con le spalle al muro il nipote, il quale confesserà di avere una relazione extra coniugale. Una situazione complicata, visto che Alodia, sarà ancora all'oscuro del tradimento del marito.

Ignacio nasconde un segreto: anticipazioni Una vita

I fan di Una vita rimarranno delusi nel vedere che il matrimonio di Alodia e Ignacio non sarà felice come sembra. Con il passare delle puntate, infatti, si intuirà che il giovane medico nasconde un segreto.

Anche dopo il salto temporale il nipote di Bellita continuerà ad avere una doppia vita, che ovviamente sarà segreta. Nulla a che vedere con i guai in cui si era cacciato cinque anni prima a causa dei loschi traffici con Florencio. Comunque sia, i telespettatori di Canale 5 capiranno che il giovane, nonostante sia diventato uno stimato medico, non sarà cambiato per nulla. Ignacio, infatti, mentirà a tutti, non solo alla moglie Alodia, ma anche agli zii Bellita e José Miguel.

José Miguel sospetta che Ignacio abbia un'amante

Dopo il salto temporale avvenuto a seguito dell'attentato, In Una vita i telespettatori hanno scoperto che Alodia e Ignacio si sono sì sposati, ma che non sono diventati genitori.

L'ex cameriera, infatti, ha perso il bambino che attendeva. Nonostante questo, sarà totalmente cambiata, visto che diventerà una signora snob e altezzosa. Inoltre Alodia si mostrerà particolarmente gelosa del marito, visto che l'uomo non esiterà a fare apprezzamenti ad altre donne. José Miguel cercherà di mettere un freno al nipote senza successo.

Sarà proprio Dominguez a cominciare a sospettare che Ignacio abbia un'amante.

Ignacio smascherato: sta tradendo Alodia con un'altra donna

In effetti il marito di Bellita avrà ragione. Ignacio tradirà Alodia con un'altra donna. Avrà una doppia vita che non riuscirà a nascondere ancora per molto. Sarà José il primo ad avvicinarsi alla verità.

Dominguez noterà le continue uscite del nipote che il medico giustificherà con impegni in ospedale. A questo punto, José metterà alle strette Ignacio, il quale sarà costretto a confessare di avere una relazione extra coniugale. Sarà chiaro che il matrimonio di Ignacio e Alodia sarà tutt'altro che felice e che il giovane medico sia stato costretto a sposarla perché lei era incinta. Non sarà un matrimonio d'amore ma, nonostante questo, José inviterà Ignacio a pensare bene a quello che sta facendo per non compromettere il matrimonio con Alodia. Resta ora da capire se, e quando, anche l'ex domestica scoprirà di essere stata tradita dal marito. Per sapere tutte le novità riguardanti Ignacio e Alodia, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Una vita, in onda tutti i pomeriggi su Canale 5.