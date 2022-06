Giunge in un giorno caldissimo d'estate il lieto annuncio di Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi. La coppia, nata sotto i riflettori di Uomini e donne, è in attesa del loro primo figlio. Innamorati e felici i due giovani, che dalla scelta al dating show non si sono più divisi, hanno scelto i social per comunicare pubblicamente la gravidanza. Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, la scorsa primavera non avevano nascosto il desiderio di diventare genitori, un sogno che a oggi sta per diventare realtà.

Claudia: 'Una goccia di vita cresceva dentro di me'

L'ironia, la semplicità, ma anche la complicità hanno da sempre contraddistinto la coppia formata da Claudia e Lorenzo. Giunta al programma di Maria De Filippi per corteggiare uno dei tronisti più estroversi della storia di Uomini e Donne, Dionigi, mostrandosi senza sovrastrutture, ha avuto la meglio sulla "rivale" Giulia Cavaglià. Il percorso di Claudia e Lorenzo finì con la scenografica scelta al Castello in prima tv con tanto di festa organizzata da Valeria Marini. Correva l'anno 2019 e da allora i due giovani non hanno fatto che fortificare la loro relazione.

Divenuti due web influencer, Claudia e Lorenzo sono andati a convivere, hanno preso una casa tutta loro che adesso si prepara ad accogliere una nuova vita.

"Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c’eri… una goccia di vita cresceva dentro di me… ed eravamo increduli" ha scritto Claudia a corredo di un breve video postato sul suo profilo Instagram, in cui con il compagno passeggia sulla spiaggia. La mano del "Cobra", così come si definisce da sempre Riccardi, poi si posa sul ventre dell'ex corteggiatrice appena arrotondato.

Un bebè sta per arrivare.

La notizia accolta con gioia da fan e amici

"Poi da quel macchinario abbiamo ascoltato il battito del tuo cuoricino ed è stata la cosa più bella al mondo che potessimo sentire. Tu renderai il nostro amore più forte, la nostra casa più felice" ha proseguito Claudia con delle parole molto tenere e dolci.

"Papà e Mamma già ti amano alla follia e ti aspettano più che mai" ha concluso Dionigi, chiamando "fagiolino" il bebè, che non si sa ancora se sarà maschio o femmina.

Lorenzo e Claudia sono al settimo cielo e la notizia della gravidanza è stata accolta con affetto da tutti i loro fan che non hanno smesso di seguirli dalla fine del loro percorso in tv. Tanti i messaggi di auguri sotto il post della giovane che conta più di un milione di follower: la gioia è stata condivisa da tanti volti noti del dating show, tra cui Arianna Cirrincione, Irene Capuano, Sophie Codegoni, Gianluca Tornese.