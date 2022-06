Can Yaman è tornato in Italia, esattamente a Roma. L'attore turco tramite un breve video postato su Instagram, si è fatto vedere alle prese con gli esercizi sportivi in palestra. Il diretto interessato ha spiegato di essere tornato "alle origini". Inoltre, Can ha precisato che ora dedicherà il suo tempo alla cura del corpo in vista dei nuovi progetti di lavoro.

Il messaggio dell'attore

Il 32enne turco, dopo essere stato in viaggio per lavoro e per relax, è tornato nella sua villa di Roma.

Tramite un breve video pubblicato su Instagram Can Yaman si è mostrato alle prese con dei duri esercizi fisici.

L'attore ha spiegato che da questo momento in poi, dovrà lavorare sodo per mantenere una forma fisica perfetta. I suoi ultimi progetti di lavoro infatti, lo vedono impegnato in Sandokan ed El Turco dove non mancheranno scene d'azione.

Nella clip, Can ha parlato in modo diretto alle sue fan: "A seguire 10 giorni di eventi, viaggi, shooting e qualche infortunio, alla fine si torna alle origini a Roma". Infine, l'attore ha precisato che i duri esercizi di palestra assegnati dal suo personal trainer non possono fare altro che migliorare la sua forma: "Circuito bello tosto".

Il commento delle fan

Il nuovo video di Can Yaman non è passato inosservato alle tantissime fan. L'ultimo post del 32enne ha ottenuto più di 565mila like.

Inoltre, sono arrivati moltissimi cuoricini nei commenti.

Il rapporto dell'attore con le fan è sempre stato di "amore e odio". Il diretto interessato è grato per l'affetto ricevuto, ma a causa dell'invadenza di alcune ragazze è stato costretto a cambiare casa. Yaman quando abitava nell'attico al centro di Roma spesso trovava fan ad aspettarlo sotto casa, per questo ha deciso di vendere e acquistare una villa immersa nella natura difficilmente raggiungibile.

Gli ultimi spostamenti di Yaman

Circa due settimane fa, Can Yaman è volato in Turchia nel suo paese natale. L'attore ha preso parte all'inaugurazione di Disney Plus. Mentre si trovava a Istanbul, il diretto interessato ha postato per le sue ammiratrici uno scatto in cui come sfondo c'era il Bosforo.

In occasione del party Disney, il 32enne ha sfoggiato un look interamente firmato da Dolce & Gabbana.

A tal proposito il diretto interessato ha confermato la sua presenza nel cast de El Turco: al momento si parla di un cast interazionale. Successivamente Yaman è volato in Sardegna, dove ha ricevuto il premio per la carriera. Durante l'evento la star ha presentato la sua autobiografia "Sembra strano anche a me".

Infine, Can Yaman ha preso parte alla sfilata Dolce & Gabbana dove era seduto in prima fila con il collega Michele Morrone.