Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi diventeranno genitori. La coppia nata a Uomini e donne continua a essere super affiatata e dal giorno in cui c'è stata la fatidica puntata della scelta in tv, non si sono lasciati neppure un istante.

Adesso ecco che i due hanno scelto di condividere, con i tantissimi fan social che li seguono, la bella notizia ricevuta. Claudia è in dolce attesa di un bebè e quindi ben presto coronerà insieme al suo Lorenzo il sogno di mettere su famiglia insieme, come hanno sempre desiderato.

Claudia e Lorenzo diventano genitori: l'amore sbocciato a Uomini e donne

Il trono di Lorenzo Riccardi a Uomini e donne è stato uno dei più seguiti degli ultimi anni: particolarmente amato dal pubblico, il tronista scelse di coronare il suo sogno d'amore con Claudia Dionigi e da quel fatidico giorno i due non si sono lasciati, neppure un solo istante.

Seppur lontani dai riflettori, la vita di Claudio e Lorenzo è proseguita nel migliore dei modi: la loro storia d'amore non ha mai incontrato momenti di stallo e in questi anni sono apparsi sempre affiatati e innamorati più che mai.

Adesso a coronare il loro sogno d'amore ci pensa l'arrivo di un bebè, che farà capolino nelle loro vite, così come hanno annunciato sui social.

'Eravamo increduli', Lorenzo e Claudia al settimo cielo per la gravidanza

Claudia e Lorenzo, infatti, da un po' di tempo hanno scoperto che presto saranno in tre. In un primo momento, però, i due hanno preferito non rivelare nulla sui social, mantenendo così il riserbo assoluto.

Adesso però, a distanza di qualche mese, hanno scelto di condividere la loro gioia con i tantissimi fan che li seguono sul web.

"Era un giorno come un altro quando abbiamo scoperto che c'eri. Una goccia di vita cresceva dentro di me ed eravamo increduli. Papà e mamma già ti amano alla follia" hanno scritto i due ex protagonisti di Uomini e donne sui social, dove hanno annunciato l'arrivo del loro primo figlio.

Lorenzo e il sogno di entrare nel cast del Grande Fratello Vip 7

Immediata la reazione dei tantissimi fan che subito si sono congratulati con la coppia, facendo loro i migliori auguri per l'arrivo del bebè.

In attesa di scoprire il sesso del nascituro, Lorenzo Riccardi in diverse interviste ha ammesso che gli piacerebbe poter vivere una nuova esperienza in televisione e in particolar modo entrare nel cast del Grande Fratello Vip.

Un sogno che, fino a questo momento, non si è mai realizzato, anche se nella casa di Cinecittà sono arrivati altri ex volti della trasmissione di Maria De Filippi. Alfonso Signorini considererà la candidatura di Lorenzo per questa settima edizione? La risposta nelle prossime settimane.