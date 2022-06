Tempo di rivelazioni nel corso delle nuove puntate di Beautiful trasmesse a breve in prima visione su Canale 5. Le trame della soap opera, made in Usa, rivelano che Thomas Forrester scoprirà la verità sul decesso del suo migliore amico Vinny Walker, che ha portato all'arresto di Liam (Scott Clifton) e Bill Spencer.

Beautiful: Liam e Bill finiscono in carcere per omicidio

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate annunciano che Thomas farà una particolare scoperta su Vinny.

Tutto inizierà con precisione quando Liam deciderà di confessare ad Hope (Annika Noelle) di aver investito il piccolo spacciatore, stanco di dover ancora mentire alla sua famiglia.

La figlia di Brooke, a questo punto, si scaglierà contro Bill, accusandolo dei guai provocati al figlio. Per questo motivo, Logan jr crederà che Baker consideri suo marito un assassino. Dall'altra parte, il magnate cercherà di convincere Liam e Hope ad attendere prima di andare al comando di polizia. Tuttavia, Spencer jr non vorrà sentire ragioni, tanto da costituirsi nonostante il padre tenti di fermarlo fino all'ultimo momento. Ed ecco, che anche Bill deciderà di costituirsi per far sì che suo figlio venga rimesso in libertà. Purtroppo la sua decisione complicherà ancor di più le cose visto che padre e figlio Spencer finiranno in carcere per omicidio.

Thomas indaga sulla morte del suo migliore amico

Nelle puntate americane di Beautiful, Thomas deciderà di indagare sulla morte del suo migliore amico. A tal proposito, Zende gli consiglierà di ritrovare i messaggi che Vinny gli aveva mandato poco prima dell'incidente mortale. Ma ecco, che il giovane Forrester si accorgerà di aver avuto un problema con il suo cellulare e di non aver ricevuto il messaggio da parte del piccolo spacciatore.

Zende, a questo punto, si offrirà di aiutare l'amico a risolvere il problema. In questo frangente, Thomas leggerà alcuni messaggi dell'amico, dove si scusa di aver alterato il test del DNA di Steffy Forrester (Jacqueline MacInnes Wood). Poi, riuscirà a vedere un filmato dove viene ripreso il momento dell'incidente.

Vinny si è tolto la vita per incastrare il giovane Spencer

Ben presto, Thomas scoprirà che il suo migliore amico si era tolto la vita gettandosi volontariamente sotto l'auto. Un modo per accusare Liam di omicidio e permettere al giovane Forrester di avere un futuro con Hope. I telespettatori, infatti, scopriranno che Vinny aveva deciso di incastrare padre e figlio Spencer, in quanto a conoscenza del loro tragitto di ritorno a casa. Vi anticipiamo che il padre di Douglas si caccerà nei guai per salvare Bill e Liam.