Proseguono i consueti appuntamenti con la nuova soap, Un Altro Domani, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14:45. Nel corso degli episodi che vanno in onda dal 13 al 17 giugno non possono mancare gli avvincenti colpi di scena che ruotano intorno alle due protagoniste: Carmen e Julia.

Prime anticipazioni su Un Altro Domani

Durante i prossimi appuntamenti con Un Altro Domani, le nozze di Julia sono arrivate e, in procinto della celebrazione del lieto evento, la giovane ragazza sceglie di annullare tutto. Sua madre, tuttavia, è molto arrabbiata con lei e si sente umiliata, anche perché la maggior parte degli invitati sono dei clienti dell'azienda di famiglia.

Per lei si tratta di una terribile figuraccia. Nel frattempo, Sergio cerca di chiarire con la sua fidanzata. Purtroppo, dal confronto capisce che la loro relazione è priva di speranze e se ne va via, totalmente distrutto.

Quando Maria viene accettata nella scuola di Madrid, Elisa, per la felicità, lo riferisce subito a Cloe. Purtroppo, non sa che quest'ultima non ne era a conoscenza e si offende per non essere stata avvisata subito dalla diretta interessata.

Altri colpi di scena in Un Altro Domani

Dopo che Sergio è andato via in uno stato pietoso, Julia ha iniziato a preoccuparsi terribilmente. Cerca di rintracciarlo, ma non riesce ad ottenere sue notizie. Diana prova a consolarla, ma con scarsissimi risultati, poiché la giovane ragazza teme che possa essergli accaduto qualcosa di veramente grave.

Tuttavia, corre a sfogarsi con Tirso, il quale mobilita l'intero paese per cercare il ragazzo. Fortunatamente riescono a trovarlo e a riportarlo a casa.

Nel frattempo, la storia si sposta nel passato. In Guinea, Kiros sta lavorando in fabbrica, ma un grave incidente gli provoca una profonda ferita al braccio. Tuttavia, Francisco non vuole aiutarlo assolutamente e Carmen rimane sconvolta per la situazione.

Pertanto, decide di disobbedire a suo padre e di aiutarlo personalmente prima che sia troppo tardi.

Un Altro Domani: Carmen aiuta Kiros

La ferita di Kiros degenera in una grave infezione al punto da mettere a rischio la sua vita. Carmen non vuole arrendersi e fa di tutto per trovare i medicinali in grado di salvarlo ed evitargli l'amputazione della mano.

Angel le suggerisce di rivolgersi ad Ines, ma quest'ultima, inizialmente, non è molto felice dell'insistenza della giovane donna. In un secondo momento, invece, si convince ad aiutarla.

Fortunatamente, dopo aver ottenuto l'antibiotico, Carmen arriva in tempo per evitare che Dayo proceda con l'amputazione dell'arto di Kiros. Somministrando i medicinali al giovane uomo, gli salva la vita. Grazie a questo suo grande gesto di altruismo, la comunità indigena le è molto riconoscente. Tuttavia, suo padre è furibondo e le comunica che dovrà sposare Victor.

Nel frattempo, dopo essere stato trovato, Sergio decide di confrontarsi nuovamente con Julia e, tra i due, scocca nuovamente la scintilla. Si lasciano trasportare dalla passione e capiscono di amarsi ancora.

Pertanto decidono di riprovarci e di riorganizzare un matrimonio. Questa volta, però, preferiscono celebrare il loro amore soltanto con i parenti e gli amici più stretti. Quando arriva il giorno delle nozze, però, tutti sono felici eccetto Tirso.