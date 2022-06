Oggi, martedì 7 giugno è venuta la mondo Mia, la seconda figlia di Sabrina Ghio. Ad annunciarlo sui social, con un dolcissimo post, è stata proprio la mamma bis. L'ex tronista di Uomini e donne, nonostante le fatiche del parto, appare al settimo cielo: con al fianco Penelope, la primogenita nata dal suo primo matrimonio, e il nuovo compagno Carlo Negri, Sabrina tiene in braccio la nuova arrivata mentre indossa ancora il camice che aveva in sala parto. Dopo molte sofferenze alla fine la gioia più grande è arrivata.

Sabrina: 'Adesso siamo completi'

Sabrina può finalmente stringere tra le sua braccia Mia. 'Adesso siamo completi. Tre kg di puro amore, alle 12.10 sei nata tu…': ha scritto l'influencer che ha debuttato in tv ad Amici come alunna di ballo. La prima foto in quattro non poteva essere più dolce di così: prima di arrivare ad allargare la famiglia, Ghio aveva subito il dolore legato a tre aborti spontanei ed un intervento delicato per via del Papilloma Virus.

Adesso il periodo buio, però, fa parte del passato. Dopo la fine del suo matrimonio, Sabrina aveva provato a trovare l'amore in tv, ma l'esperienza ad Uomini e Donne non si era conclusa nel modo desiderato. Con Carlo, a cui l'ex ballerina è legata da qualche anno, ha ritrovato la felicità e la voglia di diventare di nuovo mamma.

Dopo aver dato l'annuncio della gravidanza, Sabrina ha condiviso con i suoi follower ogni passo di questa esperienza, dimostrandosi sempre lieta per questa vita che cresceva dentro di lei.

Gli auguri per l'arrivo di Mia

Ospite a Verissimo, Sabrina oltre a svelare che sarebbe arrivata un'altra femminuccia, ha anche raccontato del modo romantico in cui Carlo l'ha chiesta in moglie.

Le nozze, come lei stessa ha rivelato ai microfoni di Silvia Toffanin, verranno celebrate in agosto salvo variazioni dell'ultimo minuto. Insomma, per Sabrina si tratta di un anno pieno di novità che di certo la bella influencer continuerà a condividere con i suoi sostenitori.

Penelope è stata accontentata: la primogenita, che ha instaurato con Carlo un rapporto speciale di complicità ed affetto come dimostrano gli scatti postati sui social, desiderava tanto una sorellina e così è stato.

L'arrivo della piccolina è stata festeggiato dai follower di Sabrina con messaggi di auguri ma non sono mancati i messaggi di felicitazione da parte dei volti noti del piccolo schermo . Tra questi spiccano i commenti di Elena Santarelli, Carolina Marconi e Sonia Bruganelli, che ha ricordato come anche suo figlio Davide, che oggi diventa maggiorenne, sia nato il 7 giugno. Sabrina e la sua famiglia dovranno trovare adesso nuovi equilibri ma di certo con la base solida dell'amore non sarà difficile trovarli.