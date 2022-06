La seconda puntata assoluta della soap opera opera Un altro domani è andata in onda nel pomeriggio di martedì 7 giugno 2022 su Canale 5.

Nel corso dell'episodio i telespettatori hanno potuto approfondire la conoscenza delle due protagoniste, Julia e Carmen.

L’arrivo inaspettato di Sergio e Diana destabilizza Julia

Sergio piomba a Robledillo per convincere Julia a ritornare in città. La ragazza però è determinata a prendersi del tempo per sé stessa e nemmeno sua madre riuscirà a convincerla.

Intanto qualcuno ha rotto il vetro della finestra della casa di Carlos e Sergio è molto preoccupato per Julia.

Intanto Julia con l’aiuto di Elena sistema la casa. Subito dopo la ragazza torna in albergo dove l’affascinante Tirso le prepara una saporitissima frittata con la salsiccia.

Anche Diana raggiunge sua figlia e si sistema in accordo con il genero nell’albergo di Tirso. Nell’incontro con Julia però scoppia l’ennesima discussione fra madre e figlia, che spinge la ragazza a lasciare l’albergo. Tirso la raggiunge e Julia gli confessa di non sentirsi più padrona della sua vita.

Un rumore nel pieno della notte turba Julia, che scappa a rifugiarsi nell’albergo di Tirso. La sente arrivare il suo fidanzato che esce dalla camera. Dopo aver ascoltato le sue preoccupazioni Sergio propone di andare a denunciare l’accaduto, ma Tirso lo convince a sorvolare.

Quest’ultimo infatti è convinto che quelle di Julia siano solo suggestioni.

Carmen arriva nella Guinea Spagnola

La soap Un altro domani in questa seconda puntata ha raccontato anche le vicende di Carmen.

Francisco è molto teso per l’arrivo di sua figlia: non la vede da quando era una bambina ed è preoccupato su come sarà il loro rapporto dopo tanto tempo.

Intanto Carmen convince Linda, Tata e il giovane autista Kiros a fare una deviazione prima di raggiungere suo padre. L’auto però rimane impantanata e sarà proprio la giovane a trovare un modo per uscire da questa situazione. Rimasto affascinato dalla sua risolutezza Kiros affila un pezzo di legno e lo dona a Carmen affinché possa usarlo come fermacapelli.

Arrivata a casa del padre Carmen lo abbraccia calorosamente. Ma bastano pochi istanti per notare il modo in cui gli uomini occidentali trattano le persone del posto. Infatti, scoprendo della deviazione fatta da Kiros per accontentare la richiesta di Carmen, Francisco va su tutte le furie e nega al ragazzo la paga giornaliera.

Carmen conosce Patricia, una donna affascinante e dall’indiscutibile eleganza. Le due donne hanno fin da subito un confronto alquanto acceso per le loro divergenze di opinioni. Patricia, infatti, sottolinea subito la superiorità della razza bianca rispetto alla popolazione della Guinea Spagnola. Carmen manifesta senza mezzi termini il suo disappunto.

Patricia raggiunge Francisco in camera da letto ma l’uomo le chiede di tenere nascosta la loro relazione a Carmen.

L’uomo ha paura di ferire i sentimenti di sua figlia e di certo non ha gradito la discussione che hanno avuto Patricia e Carmen alla festa di accoglienza.

La mattina dopo Carmen non si presenta a colazione. La servitù comunica che la ragazza non è in camera. Francisco si agita perché teme che Carmen abbia scoperto la sua relazione con Patricia e che per questo sia scomparsa.

L'episodio numero 3 della soap opera Un altro domani andrà in onda questo mercoledì 8 giugno 2022 alle ore 14:45 su Canale 5.