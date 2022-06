La puntata di Un posto al sole del 13 giugno sarà ricca di colpi di scena. Le anticipazioni, infatti, rivelano che Nunzio e Stefano Crovi arriveranno alle mani e faranno a pugni. Inoltre, per il fratello di Riccardo ci sarà un'ulteriore novità, perché si lascerà andare alla passione con Virginia. Nel frattempo, Cerruti deciderà di chiudere con Sarti.

Un posto al sole, trama 13 giugno: Nunzio e Stefano Crovi fanno a pugni

Le anticipazioni dell'episodio di Un posto al sole, che verrà trasmesso sul piccolo schermo nella serata di lunedì 13 giugno, rivelano che Stefano passerà una giornata movimentata.

Il fratello di Riccardo, infatti, sarà sconvolto, sia per una nuova lite con il suo consanguineo medico, sia perché discuterà con Nunzio. Il figlio di Katia e il cognato di Virginia finiranno alle mani e faranno a pugni. Al momento, però, non è chiara la motivazione per la quale Crovi e Cammarota si picchieranno. Inoltre, non è trapelato nessun indizio sul luogo dove scoppierà la rissa, se a Caffè Vulcano o in un'altra location.

Un posto al sole, episodio 13 giugno: Stefano Crovi e Virginia travolti dalla passione

Stefano, però, oltre ad avere una giornata di discussioni e diverbi in famiglia e con i conoscenti, riuscirà a ritagliarsi del tempo per trascorrere momenti sereni nella sua vita privata.

Le anticipazioni della puntata che verrà trasmessa in televisione nella serata di lunedì 13 giugno, rivelano che il fratello di Riccardo avrà un ritorno di fiamma con sua cognata. A tal proposito, Virginia si lascerà andare, ancora una volta, alla passione con Stefano. Al momento, non è trapelato nessun indizio se qualcuno scoprirà la tresca fra la dottoressa e suo cognato e se Rossella o Riccardo verranno a sapere del momento di debolezza dei due.

Un posto al sole, puntata 13 giugno: Cerruti lascia Sarti, Katia prende una posizione con Chiara

Durante l'episodio che andrà in onda sul piccolo schermo il 13 giugno, inoltre, verranno trattate le vicende di altri protagonisti della soap partenopea. A tal proposito, Cerruti deciderà di lasciare il dottor Sarti, dopo avere scoperto il tradimento del suo compagno, con il suo collega infermiere.

Sasà penserà sia meglio pensare a riprendere in mano la sua vita, voltando pagina. Nel frattempo, Katia prenderà una posizione con Chiara, per salvaguardare suo figlio. La mamma di Nunzio, infatti, chiederà alla giovane Petrone di convincere il compagno a non aspettarla quando finirà in galera e, pertanto, l'imprenditrice lascerà Cammarota. Al momento, non è chiaro come reagirà il figlio di Franco, dopo aver subito la decisione della sua fidanzata e se tenterà di convincere la giovane a continuare la loro relazione.