Nello studio di Uomini e donne è da poco andata in onda la scelta finale di Veronica Rimondi. La tronista ha concluso il suo percorso nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, prendendo una decisione tra Andrea e Matteo.

L'ormai ex tronista si è resa conto del fatto che il suo cuore battesse forte per Matteo, motivo per il quale si è ritrovata costretta a rifiutare l'altro corteggiatore.

Ma, in seguito alla fatidica scelta finale, è stato proprio Andrea a spiazzare i fan e a rifarsi avanti rilasciando delle dichiarazioni sul conto di Veronica che non sono passate inosservate.

Veronica sceglie Matteo a Uomini e donne, Andrea deluso

Nel dettaglio, l'esperienza di Veronica a Uomini e donne si è conclusa con la scelta che l'ha portata a coronare il suo sogno d'amore con Matteo.

I due hanno intrapreso questa nuova storia d'amore mentre Andrea Della Cioppa ha dovuto beccarsi il sonoro "no" da parte della tronista, malgrado le belle emozioni che hanno vissuto durante il loro percorso.

In una recente intervista al magazine della trasmissione di Maria De Filippi, è stato proprio Andrea a prendere la parola e a rilasciare delle dichiarazioni che non sono passate inosservate.

L'ex corteggiatore non ha evitato delle frecciatine in merito alla scelta finale di Veronica, sostenendo che fin dall'inizio aveva capito che il cuore della tronista pendesse maggiormente verso il lato di Matteo.

'Sapevo che era più presa da Matteo', sentenzia Andrea dopo la scelta a U&D

Nonostante questo, però, non si è mai abbattuto del tutto ed ha scelto di andare avanti comunque per la sua strada portando avanti questo percorso.

"Fin dall'inizio ho capito che era più presa da Matteo", ha sentenziato Andrea nella sua prima intervista post scelta a Uomini e donne.

Al tempo stesso, però, Andrea non ha nascosto i suoi dubbi in merito, dato che per lui Veronica si sarebbe innamorata in primis dell'idea che si sarebbe fatta di Matteo.

"Bisogna vedere se l'idea corrisponde alla realtà fuori dal programma", ha sentenziato l'ex corteggiatore lasciando intendere di non credere nella buona riuscita di questa nuova coppia che si è formata nello studio della trasmissione di Maria De Filippi.

Andrea si rifà avanti con Veronica dopo l'addio a U&D

A tal proposito, poi, Andrea ha ammesso che nel caso in cui dovesse esserci un ritorno da parte di Veronica, dovuto alla fine della sua relazione con Matteo, lui non se la sentirebbe di dirle no a prescindere.

"Non mi sentirei oggi di chiuderle le porte qualora dovesse tornare", ha ammesso Andrea che si è così rifatto avanti con la tronista, porgendole una mano nel caso in cui la love story con il suo nuovo fidanzato dovesse giungere al capolinea.

Andrea ha ribadito che sarebbe disposto ad ascoltarla e quindi ad avere un nuovo confronto con lei.