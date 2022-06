Dopo un breve periodo di assenza, come i telespettatori di Un posto al sole hanno visto, nelle scorse settimane Marina Giordano ha fatto ritorno a Napoli. La dark lady di Posillipo tornerà ad essere centrale nelle trame della storica soap di Rai 3. Infatti, stando alle anticipazioni delle prossime puntate, il personaggio interpretato da Nina Soldano, insieme a Roberto Ferri, riserverà al pubblico delle sorprese. Tra queste vi sarà l'arrivo di un corteggiatore della donna che creerà scompiglio.

Anticipazioni Un posto al sole: Arnaud Leroy irrompe nella vita di Marina

Dopo il ritorno di Marina (Nina Soldano), i telespettatori vedranno la donna nuovamente protagonista del triangolo amoroso nato nel corso dell'attuale stagione di Un posto al sole. Dunque, la perfida Giordano e Lara Martinelli (Chiara Conti) torneranno a contendersi il cuore di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli). Per Marina non sarà facile prevalere sulla rivale, la quale cercherà in ogni modo di sfidare la nemica, frapponendosi tra lei e l'imprenditore. Andando avanti con le puntate, si può anticipare l'arrivo di un nuovo personaggio che movimenterà le dinamiche del triangolo. Stando alle anticipazioni, nelle prossime settimane i tre saranno coinvolti in una trama ambientata nell'isola di Procida e un turista francese, un certo Arnaud Leroy (Frédéric Moulin), irromperà nella vita di Marina.

Spoiler Un posto al sole: Marina e Roberto insieme a Procida

Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole rivelano che Lara, Roberto e Marina faranno un viaggio all'isola di Procida. Al triangolo si aggiungerà un quarto elemento che irromperà all'improvviso nella vita di Marina, scatenando la gelosia di Ferri.

Le puntate ambientate nella nota isola campana sono state girate alcune settimane fa e gli spoiler sul web anticipano l'entrata in scena di Arnaud Leroy, un turista francese che affascinerà la Giordano. Non si conosce ancora quale sarà la sorte della new entry. Avrà un ruolo incisivo oppure si tratterà solo di un momentaneo elemento "di disturbo"?

Un posto al sole: Lara potrebbe temporaneamente uscire di scena

I telespettatori che seguono assiduamente la soap Un posto al sole sono curiosi di scoprire come finirà la rivalità tra Lara e Marina. Stando alle più recenti indiscrezioni, sembra che la risposta a questa domanda non arriverà molto presto. Bisogna, infatti, tenere presente che recentemente si è parlato anche di una possibile e temporanea uscita di scena della Martinelli, per poi farvi ritorno, scompigliando gli equilibri formatisi mentre sarà via. L'assenza di Lara sarebbe dovuta ad un nuovo impegno lavorativo dell'attrice Chiara Conti che il pubblico ritroverà nella seconda stagione della famosa fiction Il commissario Ricciardi, attualmente in fase di lavorazione.