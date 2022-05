Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 sue Rai 3. Cosa è previsto nelle prossime puntate del daily drama partenopeo? Recentemente sono trapelate delle indiscrezioni in merito al triangolo sentimentale che vede protagonisti Lara, Roberto e Marina. A quanto pare ci sarà un ritorno di fiamma tra questi ultimi due, mentre Martinelli farà tutto il possibile per evitare che la storica coppia torni assieme, ma non è tutto però. Nelle prossime puntate Ferri deciderà infatti di ospitare Lara a casa sua, mettendo in moto una serie di fraintendimenti.

Un posto al sole: Lara va a vivere a casa di Roberto

Dopo aver scoperto l'intenzione di Lara (Chiara Conti) di lasciare Napoli, Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) verrà preso dai sensi di colpa. Quest'ultimo proporrà alla donna di tornare a casa insieme a lui. La donna sarà al settimo cielo per tale offerta, tuttavia il suo entusiasmo verrà subito smorzato da Ferri che chiarirà alla sua ex che nulla cambierà nel loro rapporto.

Lara potrà quindi portare avanti la sua gravidanza, ma i due non saranno una coppia, né tantomeno una famiglia. A complicare la situazione però ci sarà l'arrivo a Palazzo Palladini della piccola Cristina (Camilla Cossu).

Un posto al sole: Cristina contro Lara

Roberto si troverà quindi a dover condividere l'appartamento con sua figlia e la sua ex.

L'imprenditore, ovviamente, faticherà non poco a mantenere l'equilibrio in questo insolito "quadretto familiare".

Le anticipazioni delle prossime puntate di Upas non rivelano molto in merito a questa vicenda, che però sembra avere toni molto leggeri. Va sottolineato che Lara e Cristina non sono mai andate molto d'accordo, tuttavia Martinelli adesso sarà intenzionata a dimostrare a Roberto di essere pronta a fare la mamma.

In virtù di questo, risulterà sicuramente molto interessante vedere come la donna si approccerà alla bambina. Attenzione però, perché il più grande ostacolo al sogno di Lara non sarà di certo rappresentato dalla piccola Ferri, ma bensì da Marina Giordano.

Roberto e Marina travolti dalla passione

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Roberto e Marina (Nina Soldano) verranno travolti nuovamente dalla passione.

Le anticipazioni confermano che i due, in più occasioni avranno alcuni incontri molto bollenti. Roberto sceglierà quindi Marina come sua compagna di vita snobbando Lara. Quest'ultima ovviamente farà di tutto per impedire che i due tornino insieme. Questo triangolo si preannuncia più complesso che mai anche in previsione della loro trasferta a Procida, sui cui vige ancora il massimo riserbo in merito alle trame.