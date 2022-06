Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:45 su Rai 3. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano che ci sarà il ritorno di Susanna. C'è la conferma che la giovane avvocatessa Picardi rientrerà ma non è tutto, perché il suo ruolo di neo magistrato la porterà a dovere interagire nuovamente con Eugenio Nicotera. Ma cosa succederà tra i due? E come reagirà stavolta Niko? A seguire un'analisi dei prossimi episodi e di alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa Agnese Lorenzini.

Susanna ed Eugenio si ritrovano

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna (Agnese Lorenzini) tornerà a casa da Niko (Luca Turco).

Nella sua ultima apparizione la giovane Picardi si era scontrata con la gemella Manuela (Gina Amarante), rea di aver mostrato un certo interesse per il suo ex.

Quell'allarme però è rientrato totalmente ed il giovane avvocato Poggi ha avuto modo di chiedere alla sua compagna di sposarlo, ricevendo un si come risposta. Oramai l'esperienza del matrimonio fallito sembra un ricordo sbiadito ed i due sembrano pronti a trascorrere la vita assieme, tuttavia c'è ancora un nodo da sciogliere. Le anticipazioni rivelano infatti che Susanna avrà nuovamente a che fare con Eugenio (Paolo Romano). Ci saranno quindi nuove crisi sentimentali all'orizzonte?

Agnese Lorenzini: 'Susanna avrà un’esistenza più serena'

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Susanna rivedrà Eugenio, ma il loro incontro sarà dovuto solo a motivi professionali. Non ci sono molti dettagli a riguardo, ma pare proprio che la sua sbandata per il bel magistrato sia ormai acqua passata. In merito a questo, l'attrice Agnese Lorenzini che presta il volto all'avvocatessa Picardi ha rilasciato un'interessante dichiarazione.

Queste le sue parole: "Prossimamente Susanna avrà un’esistenza un po’ più serena e qualche tassello della sua vita si metterà a posto. Poi, chissà…”.

Insomma almeno per il momento sia Nicotera che Manuela non dovrebbero rappresentare nessun problema per lei e Niko, anche se in futuro tutto potrebbe essere rimesso in discussione.

Un posto al sole, Eugenio rischia di essere compromesso da Raffaele

Per Eugenio non arriverà nessun "problema" quindi da Susanna, ma il magistrato avrà però ben altri grattacapi. Le anticipazioni confermano infatti che Raffaele (Patrizio Rispo) sarà deciso ad assecondare i criminali pur di proteggere la sua famiglia. Nei prossimi episodi, Giordano fallirà un tentativo molto semplice a causa di un pentimento dell'ultimo momento. In seguito però l'uomo capirà di non avere vie di scampo e, preso dal panico, potrebbe fare un nuovo tentativo. Cosa potrebbe succedere a quel punto? Al momento non ci sono ancora risposte ma tale storyline promette tantissime emozioni.