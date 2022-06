Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 20 a venerdì 24 giugno, rivelano che ci sarà il ritorno di Silvia a Napoli. La donna, rientrata senza Giancarlo, troverà una situazione molto complessa a casa. Sua figlia Rossella infatti non saprà se dare nuovamente fiducia a Riccardo, mentre Michele spiazzerà la ex moglie con una proposta inattesa.

Il magistrato Nicotera farà recapitare a Clara una lettera dal carcere da parte di suo padre, l'ex boss della camorra Mariano Tregara.

Dopo aver fallito nel tentativo di eseguire la richiesta dei camorristi, Raffaele avrà un crollo emotivo e si rifugerà tra le braccia di Elvira, inconsapevole del fatto che Diego li stia osservando.

Lara si intrometterà nel rapporto lavorativo tra Roberto e Marina e farà di tutto per tenere i due a distanza. Niko dovrà calmare Renato, fortemente in ansia per l'imminente partenza di Jimmy. Infine Samuel potrebbe essere nuovamente nei guai dal momento che Espedito è tornato, a sorpresa, a Napoli.

Lunedì 20 giugno: Diego vede Raffaele ed Elvira assieme

Raffaele (Patrizio Rispo) avrà una buona occasione per assecondare la richiesta dei camorristi ma, all'ultimo momento, non riuscirà a portare a termine l'ingrato compito. Disperato per quello che sta passando, l'uomo si rifugerà tra le braccia di Elvira (Giusi Cataldo), ma stavolta Diego (Francesco Vitiello) li vedrà assieme.

Riccardo (Mauro Racanati), deciso a recuperare il suo rapporto con Rossella (Giorgia Gianetiempo), deciderà di vendere la sua proprietà, assecondando le richieste di suo fratello.

Martedì 21 giugno: arriva Espedito

Raffaele preferirà mentire a Diego piuttosto che dirgli come stanno realmente le cose, nel frattempo il magistrato Nicotera (Paolo Romano) dovrà decidere se assecondare le richieste di Mariano Tregara.

La decisione di Riccardo, di vendere la proprietà di famiglia, sorprenderà Virginia (Desirée Noferini) e Rossella, tuttavia quest'ultima non si sentirà ancora pronta a fidarsi dell'uomo.

Samuel (Samuele Cavallo) e Speranza (Mariasole Di Maio) dovranno fare i conti con l'arrivo inaspettato di Espedito Altieri (Antonio Conte).

Mercoledì 22 giugno: Silvia aiuta Rossella

Diego, convinto che suo padre ed Elvira abbiano una relazione, farà di tutto per far riavvicinare Raffaele e Ornella (Marina Giulia Cavalli).

Niko, dopo aver ricevuto la lettera di Tregara attraverso il magistrato Nicotera, dovrà informare la sua assistita Clara (Imma Pirone).

Silvia (Luisa Amatucci) arriverà a Napoli giusto in tempo per potere ascoltare lo sfogo di sua figlia. Rossella infatti sarà in piena crisi sentimentale e non saprà cosa fare con Riccardo.

Guido (Germano Bellavia) beccherà Mariella (Antonella Prisco) e Samuel mezzi nudi a casa, ma presto capirà che il vero problema riguarda Espedito.

Giovedì 23 giugno: Clara riceve la lettera di suo padre

Michele (Alberto Rossi) prenderà una decisione del tutto inaspettata (ma ancora ignota), che finirà per spiazzare la sua ex moglie.

Riccardo non demorderà e proverà a riavvicinarsi a Rossella. Nel frattempo ci sarà un duro scontro tra quest'ultima e Virginia.

Clara sarà in forte crisi dopo aver ricevuto la lettera da parte di suo padre, l'ex boss Tregara.

Nel frattempo Raffaele si renderà conto di essere finito in un incubo senza fine.

Venerdì 24 giugno: Lara vuole dividere Ferri e Marina

Lara (Chiara Conti), stufa dell'eccessiva vicinanza tra Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano), farà di tutto per dividere i due.

Rossella deciderà di dare una seconda possibilità a Riccardo, ma qualcuno resterà deluso dalla decisione della ragazza.

Niko dovrà tenere a bada Renato (Marzio Honorto), in ansia a causa della partenza di Jimmy (Gennaro De Simone) e Micaela (Gina Amarante).