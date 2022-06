Nella puntata di Un posto al sole, andata in onda lunedì 27 giugno, è stato svelato il destino del bambino di Lara. La donna ha avuto un aborto spontaneo, del resto la sua era una gravidanza a rischio come rivelatole dalla dottoressa che l'ha seguita.

Questa vicenda potrebbe quindi terminare con la donna che ammette la verità lasciando casa Ferri e Roberto che, liberato da ogni vincolo, ritorna da Marina. Tuttavia questa storyline risulta tutt'altro che chiusa, dal momento che Lara ha deciso di fingere che la gravidanza stia procedendo bene. Tale bugia, ovviamente, non potrà reggere a lungo, ma Lara pur di raggiungere il suo scopo potrebbe persino arrivare a fingere di avere avuto un bambino.

Lara continuerà a mentire a tutti

Il piano di Lara (Chiara Conti), a breve termine, è quello di fingere che la gravidanza stia procedendo bene. Del resto, per i primi tempi alla donna basterà recarsi da sola, alle visite. Altresì risulta ovvio che una bugia simile sia destinata a crollare miseramente col passare dei mesi. In ogni caso le anticipazioni delle puntate in onda dal 4 all'8 luglio confermano che la donna porterà avanti, meticolosamente, il suo progetto atto a ingannare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Lara finora ha mostrato un'estrema lucidità mentale, tuttavia risulta indubbio che di contro sia riscontrabile in lei una certa sociopatia che la porta a non avere alcun limite etico pur di raggiungere i suoi scopi.

Ed è questo il punto cruciale di questa storyline: comprendere fino a che punto possa spingersi Martinelli pur di ottenere quello che desidera.

La prima vittima sarà Silvana

Il primo ostacolo che si frapporrà tra Lara e il suo "sogno d'amore" con Roberto sarà rappresentato da Silvana. La governante di casa Ferri si imbatterà, involontariamente, nel segreto della donna e questo la renderà una scomoda testimone.

Le anticipazioni confermano che Lara, pur di sbarazzarsi della donna, arriverà a compiere un gesto crudele. Difficile ipotizzare che possa fare del male alla domestica, ma Martinelli potrebbe indubbiamente essere così scaltra da farla allontanare per un certo periodo o addirittura farla licenziare.

Rimossa Silvana, Lara potrà portare avanti il suo piano, tuttavia resta da capire cosa farà nei prossimi mesi, quando non potrà più celare di non essere incinta.

Upas: Lara potrebbe adottare un bambino

Nelle prossime settimane, Chiara Conti lascerà Un posto al sole per girare i nuovi episodi della seconda stagione de Il commissario Riccardi. Nella soap quindi Lara dovrà assentarsi per un certo periodo e questo lasso di tempo potrebbe essere sfruttato per permettere a Lara di ultimare il suo piano e tornare a Napoli con una bimba al suo seguito. Ma è davvero possibile tutto ciò?

C'è una teoria molto interessante secondo cui Lara potrebbe procurarsi in qualche modo illecito un bambino. Difficile davvero infatti pensare che la donna possa farlo attraverso i canali ufficiali. I tempi sarebbero lunghi, non ci sarebbero garanzie e di certo non potrebbe agire nell'ombra.

Si potrebbe però prendere la palla al balzo per affrontare una tematica reale e attuale quale quella della compravendita dei bambini soprattutto con i paesi dell'Europa dell'est. Lara avrebbe i mezzi economici e gli agganci giusti per farlo. Se così fosse la trama diventerebbe decisamente intrigante ma, per adesso, si tratta solo di teorie.