In questi giorni è uscito nelle librerie il nuovo romanzo di Un posto al sole. Il libro è disponibile sia nella classica versione cartacea che in formato Kindle. L'opera è stata presentata mercoledì 15 giugno alla Feltrinelli di via Appia a Roma dai due scrittori Dario Carraturo e Paolo Terracciano e da un nutrito gruppo di attori del cast storico della soap opera partenopea.

Al centro delle vicende ci saranno i due giovani protagonisti Vittorio e Patrizio, a cui si aggiungerà anche Michele attraverso la sua voce narrante.

La trama del libro di Un posto al sole

Vittorio Del Bue, noto ai suoi fan come Vicky Beef, decide di accettare un'allettante offerta da parte di un’azienda di attrezzature da camping. La proposta è molto semplice: il giovane youtuber, oltre al compenso, potrà viaggiare a spese di quest'azienda attraverso l'Europa ed in cambio dovrà sponsorizzare il loro marchio.

Durante il viaggio in treno per Oslo verrà presentato il primo nuovo personaggio estraneo all'universo narrativo di Upas. Si tratta di Zoe una misteriosa ragazza che diventerà una fidata compagna di viaggio per Vittorio, anche durante la permanenza in Spagna e Francia, e che lo aiuterà a fare i conti con il suo passato.

Patrizio, Vittorio e Michele protagonisti delle vicende

Inizierà così questo viaggio del giovane Del Bue, che si rivelerà essere l'occasione per fare i conti con il suo passato. In particolare a tormentare Vittorio sarà il ricordo delle sue ultime storie d'amore con Anita e Alex, che i fan di Un posto al sole ricorderanno molto bene.

Il giovane sarà presto confortato dall'arrivo del suo migliore amico Patrizio Giordano anche lui stravolto dalla recente rottura con Clara. A i due amici si affiancherà anche Michele Saviani, l'uomo non sarà in viaggio con loro però li accompagnerà nel racconto con la sua voce da Milano, dove si è trasferito per superare il trauma della fine del suo matrimonio con Silvia.

Una storia canonica

Quello che salta subito all'occhio è il fatto che gli eventi si incastrino alla perfezione con quanto visto nella soap opera Un posto al sole in tv. Del resto i due scrittori sono anche sceneggiatori della soap. Tale romanzo va quindi ad arricchire la trama riallacciandosi a quello che lo spettatore già conosce. Il libro può essere apprezzato tranquillamente anche da chi non ha mai visto Un posto al sole, mentre risulta una chicca per tutti i fan che vedranno i loro beniamini in vicende di cui hanno sentito solo parlare, ma che restano inedite.