Secondo le anticipazioni della soap opera tedesca Tempesta d'amore, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 19 a sabato 25 giugno ci saranno varie novità e colpi di scena.

In particolare, Maja e Hannes si sentiranno in colpa perché saranno convinti che Florian si sia ammalato per salvare loro. Per questo motivo Hannes tornerà sul luogo dell'incidente per estrarre un campione e approfondire la vicende. Durante le sue ricerche l'uomo si imbatterà nel nome del professor Berthold. Quest'ultimo iniziò a sviluppare un antibiotico contro il batterio diagnosticato a Florian, ma poi fermò improvvisamente i suoi studi e sparì nel nulla.

Hannes riuscirà a rintracciare lo studioso, che però non ne vorrà sapere di riprendere le ricerche.

Florian penserà di essere "condannato" a dover morire. Nel mentre Hannes sarà tormentato dall'idea che Vogt si sia ammalato per aver salvato lui e Maja. Per questo motivo il giovane tornerà sul luogo dell'incidente e preleverà un campione, perché vorrà approfondire la questione.

Poco dopo Florian dirà Maja di non sentirsi in colpa, in quanto non ha nessuna responsabilità per quanto riguarda la sua infezione. Hannes intanto proseguirà con le sue ricercherà e verrà a sapere di un certo professor Berthold. Quest'ultimo è un studioso che qualche anno prima stava sviluppando un antibiotico contro il batterio diagnosticato a Florian.

Poi però il dottore aveva interrotto le ricerche, sparendo improvvisamente.

Intanto Erik spiegherà a Gerry che non potrà esaudire il suo desiderio di far guarire Florian. Allora il fratello di Max cercherà di distrarsi e passeggerà con il maialino Chantal: a un certo punto però l'animale fuggirà dal controllo di Gerry.

Successivamente Maja e Hannes faranno di tutto per trovare il professor Berthold, in quanto gli vorranno chiedere di continuerà le sue ricerche per sviluppare l'antibiotico che potrà salvare la vita a Florian. Poi Hannes riuscirà a rintracciare il medico, ma non ne vorrà sapere di riprendere la sua vecchia ricerca.

Intanto Max scoprirà che Gerry vuol provare a scrivere una lettera alla madre e per questo si infurierà con il fratello. Vanessa però riuscirà a convincere i due fratelli ad affrontare la questione. Alla fine Max chiederà scusa a Gerry, ammetterà di aver esagerato e di essere stato troppo duro con lui.

Poco dopo Hannes dirà a Selina che non potrà più finanziare la costruzione del maneggio al Fürstenhof, in quanto ha bisogno di quei soldi per l'eventuale finanziamento del progetto di ricerca del professor Berthold per salvare Florian.