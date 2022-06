Gemma Galgani ha abituato il pubblico di Uomini e Donne a colpi di scena all'inizio della stagione. Sono due anni, infatti, che la dama rientra dalle vacanze con qualcosa di nuovo: dopo essersi rifatta denti, seno e labbra, pare che la torinese stia seriamente pensando di ritoccarsi anche il naso. Sembrano ormai svanite, inoltre, le voci sul possibile addio della dama al Trono Over: la 72enne dovrebbe essere riconfermata nel cast di settembre per il tredicesimo anno consecutivo.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

I rumor che sono circolati di recente sul possibile abbandono di Gemma, si starebbero rivelando infondati.

In questi giorni, infatti, Galgani è finita al centro del Gossip per un motivo che la lega ancora una volta a Uomini e Donne.

Alcuni siti, infatti, di recente stanno riportando l'indiscrezione secondo la quale la torinese sarebbe pronta a stupire i telespettatori al suo rientro in studio dopo l'estate.

A settembre, dunque, la 72enne potrebbe sfoggiare un rinnovato aspetto fisico, esattamente come è accaduto nei due anni precedenti quando si è presentata davanti alle telecamere con viso, seno e labbra ringiovaniti.

Voci di corridoio sostengono che la protagonista del Trono Over starebbe seriamente riflettendo sull'eventualità di ritoccare un'altra parte del suo corpo, andando a modificare un difetto del quale si è sempre detta fiera.

Le critiche dell'opinionista di Uomini e Donne

Pare, dunque, che Gemma voglia rivolgersi ancora una volta al chirurgo estetico per eliminare la gobba che ha sul naso.

Se in passato ha difeso il suo "profilo importante", sembra che ultimamente la dama sia pronta a ritoccarlo per renderlo più adatto all'intero viso.

Tina Cipollari ha criticato più volte questa parte del corpo della sua "antagonista", anzi si è addirittura esposta per suggerirle di rifarla visto che ormai ha fatto amicizia con i medici e con i ritocchini.

Nei prossimi mesi, dunque, Galgani potrebbe sparire dai social e dalla circolazione per tenere segreto l'ennesimo intervento, un po' come è accaduto le precedenti estati quando si è "nascosta" dalla gente per evitare di spoilerare il lifting al volto e la mastoplastica al seno che aveva fatto.

Fino ad oggi, la 72enne ha usato i social network per ricordare il gatto scomparso e per condividere con i fan alcune foto delle sue vacanze al mare: nelle immagini in questione, il naso di Gemma era lo stesso di sempre ma c'è ancora tempo per intervenire.

La conferma nel cast di Uomini e Donne

I ritocchini che ha fatto durante la pausa di Uomini e Donne, sono il motivo principale per il quale Gemma è stata al centro dell'attenzione all'inizio dell'edizione 2022/2023.

Terminate le critiche di Tina Cipollari e lo stupore generale per il seno nuovo che la dama ha sfoggiato, lo spazio che le è stato concesso è diminuito settimana dopo settimana. In un periodo, ad esempio, Galgani ha ricoperto il ruolo di comparsa, tant'è che non veniva neppure nominata o interpellata per intere registrazioni.

A non facilitare il tutto, sono state le conoscenze poco fortunate che la dama ha fatto da settembre a maggio. Fatta eccezione per una breve e passionale frequentazione con Maurizio Guerci, la torinese non ha vissuto nessun amore importante, e questo ha permesso ad Ida Platano di rubarle il posto di regina del Trono Over.

Alla fine dell'estate, Gemma dovrebbe tornare in studio nonostante le chiacchiere che sono circolate su un suo possibile addio. Se vorrà essere ancora protagonista del dating-show, però, la 72enne dovrà darsi da fare e spiazzare pubblico e addetti ai lavori.