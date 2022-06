Le anticipazioni delle prossime puntate di Un posto al sole che andranno in onda da lunedì 4 a venerdì 8 luglio, rivelano che ci saranno importanti novità in merito alla gravidanza di Lara. Quest'ultima, dopo aver subito delle perdite, si recherà in ospedale per capirne la causa, ma preferirà nascondere l'incidente a Roberto. In seguito però, qualcuno molto presente in casa potrebbe intuire qualcosa di troppo e Martinelli si troverà così costretta ad "eliminare" questo testimone pericoloso per i suoi piani.

Nel frattempo Raffaele, dopo essere stato scoperto da Viola ad armeggiare con il notebook di Eugenio, pregherà la ragazza di non svelare l'accaduto, mettendo in piedi un castello di bugie destinato a crollare.

Un posto al sole, anticipazioni dal 4 all'8 luglio: un testimone pericoloso

Lara (Chiara Conti) porterà avanti il suo piano atto a far credere a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) che la gravidanza stia procedendo nel migliore dei modi. La donna però presto troverà un ostacolo sulla sua strada. Le anticipazioni rivelano infatti che la cameriera Silvana (Anna D'Agostino) potrebbe scoprire qualcosa di troppo.

La fidata domestica di casa Ferri si troverà quindi a diventare un pericoloso intralcio per i piani di Lara che dovrà, di conseguenza, correre ai ripari.

Un posto al sole, trame 4-8 luglio: Lara contro Silvana

Nelle prossime puntate di Un posto al sole Lara porterà avanti un piano per non perdere Roberto, tuttavia Silvana intuirà qualcosa in più del necessario.

Dalle anticipazioni, risulta evidente che la domestica non avrà nessuna prova concreta da mostrare, ma che potrebbe però avere dei fondati sospetti che Martinelli stia mentendo.

Lara deciderà allora di disfarsi di Silvana e, per realizzare il suo intento, farà qualcosa di molto crudele. Per quanto Martinelli sia un personaggio negativo risulta difficile che possa fare del male alla cameriera, ma ciò non toglie che potrebbe trovare il modo per farla allontanare momentaneamente o addirittura licenziare.

Al momento non ci sono conferme, ma questa storyline sembra assumere sempre più toni da thriller.

Nel frattempo Marina (Nina Soldano) ignara di quanto stia accadendo in casa Ferri, si appresterà a partire per Procida.

Raffaele e Viola mentono a Eugenio

Raffaele (Patrizio Rispo) verrà scoperto da Viola (Ilenia Lazzarin) mentre è intento a frugare nel notebook di Eugenio (Paolo Romano).

L'uomo si troverà quindi costretto a confessare tutta la verità alla ragazza, tuttavia le strapperà la promessa di non dire nulla al marito. Raf inoltre chiederà alla figlia di Ornella di trasferirsi momentaneamente a Palazzo Palladini con Antonio, per la sua sicurezza.

Viola, suo malgrado, inizierà a coprire Raffaele e a mentire al marito, questa storia però non andrà avanti per molto. Nella puntata di venerdì 8 luglio è previsto infatti un faccia a faccia tra Raf e Nicotera. Il portiere, ormai in preda alla disperazione, capirà che non può andare avanti con queste bugie e potrebbe crollare definitivamente dicendo tutta la verità al magistrato.