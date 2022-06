Ci sono delle interessanti novità in merito al personaggio di Lara Martinelli. la quale nelle prossime puntate di Un posto al sole inizierà ad assumere un atteggiamento sempre più insolito e sospetto. L'ex socia di Menkov, solitamente sempre pronta a parlare del bambino che attende, inizierà a evitare l'argomento. Cosa potrebbe nascondere la donna? A seguire analizziamo tutti gli indizi su Lara in modo da provare a dare alcune risposte.

Uno strano comportamento

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Lara (Chiara Conti) inizierà a comportarsi in modo decisamente insolito.

Finora la donna ha sempre cercato di focalizzare l'attenzione sulla sua gravidanza, nonostante Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non si sia mostrato mai particolarmente interessato. Ebbene, a quanto pare, nei prossimi episodi la donna si comporterà in modo diametralmente opposto.

Martinelli, finora sempre pronta a parlare del bambino che attende, inizierà infatti ad evitare del tutto l’argomento.

Lara non parla più del bambino

Al momento non ci sono ancora risposte, ma si possono fare alcune ipotesi su questo improvviso "cambio di rotta". Lara potrebbe decidere di non parlare del bambino per non assillare Roberto, cambiando così totalmente la sua strategia. Del resto la donna finora ha sempre sottolineato la sua condizione in modo da legare ancora di più a sé Ferri, ma con scarsi risultati.

Tuttavia c'è anche una seconda possibilità di cui tener conto e cioè che la donna possa perdere il bambino e che, almeno inizialmente, decida di non rivelarlo. Al momento tutte le ipotesi sono valide, in attesa del test di paternità che però non dovrebbe riservare sorprese.

Un posto al sole: Chiara Conti pronta a lasciare la soap

In attesa di scoprire maggiori dettagli sulle motivazioni che hanno spinto Lara a comportarsi in questo modo, c'è un importante notizia di cui tenere conto. L'attrice Chiara Conti presto lascerà la soap per dedicarsi alle riprese della seconda stagione de Il commissario Ricciardi.

Questo comporterà una pausa per il personaggio di Lara, che si troverà a dover abbandonare la soap per un lungo periodo. La donna quindi non sarà presente per il periodo finale della gravidanza, ammesso che essa sia ancora in corso.

Resta da capire come verrà giustificata l'assenza della donna nelle trame e quale percorso gli autori decideranno di intraprendere con questa storyline. Lara perderà il bambino e andrà via? Lo perderà e fingerà che tutto vada bene? O semplicemente porterà avanti la propria gravidanza lontana da Roberto? Qualunque sia la risposta questa storyline, promette ancora tante emozioni.