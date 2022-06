Molte novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Beautiful in programma dal 20 al 24 giugno negli Usa. Le trame americane della soap opera raccontano che Li si darà alla fuga dopo aver avuto una lite con Sheila Carter, mentre Carter Walton, invece, chiederà a Paris Buckingham di diventare sua moglie.

Beautiful: Li scappa da Sheila

Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le nuove puntate trasmesse da lunedì 20 a venerdì 24 giugno in prima visione sulla Cbs annunciano inediti colpi di scena.

Li prenderà del tempo dopo che Sheila (Kimberly Brown) ha trovato la stanza in cui tiene in vita Finn.

La dottoressa dirà alla criminale che sono entrambe madri del ragazzo e di sapere che lo ama molto. In questo frangente, la moglie di Jack fingerà di aver bisogno di alcune medicine per tenere in vita il figlio, tanto da doversi assentare per qualche ora. Sheila non crederà a questa cosa e inizierà una discussione con la dottoressa. Alla fine, Li riuscirà a scappare e lasciare il nascondiglio di Finn. La donna avviserà la polizia di sapere dove si trova l'evasa?

Nel frattempo Sheila chiederà a gran voce l'aiuto di Mike quando Li si darà alla fuga. In questo frangente la criminale si renderà conto di avere una seconda chance con suo figlio, tanto da voler fare di tutto pur di aiutarlo a guarire dalla ferita fatale che gli ha inflitto.

Quinn disapprova l'intenzione di Carter

Nelle puntate di Bold and Beautiful, trasmesse a fine giugno negli Stati Uniti d'America, Quinn (Rena Sofer) fermerà Carter in procinto di lasciare l'ufficio con un bellissimo anello di fidanzamento in mano. Fuller, infatti, domanderà all'ex amante se ha intenzione di chiedere la mano di Paris.

Neanche a dirlo, l'avvocato risponderà affermativamente e la moglie di Eric esprimerà tutta la sua disapprovazione. Anzi, la creatrice di gioielli gli dirà che la sorella di Zoe non è la donna giusta per lui. Quinn riuscirà a convincere Walton a non compiere un passo falso?

L'avvocato fa la proposta di nozze a Paris

Purtroppo gli avvertimenti di Quinn risulteranno vani quando il suo ex amante prenderà alla sprovvista Paris, facendole una romantica proposta di nozze.

Carter, infatti, apparirà stufo di aspettare Fuller, tanto da decidere di voltare pagina.

Di conseguenza l'avvocato deciderà di chiedere la mano della minore delle Buckingham e così dimenticare la donna di cui è veramente innamorato.