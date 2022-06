Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 4 all'8 luglio, rivelano che Nunzio Cammarota sarà determinato a portare avanti il suo piano di fuga all'estero con Chiara. Per farlo però il giovane avrà bisogno di tutto l'aiuto possibile, per questo motivo che deciderà di rivolgersi alla persona di cui si fida maggiormente.

Intanto Raffaele Giordano proverà nuovamente a rubare i dati dal portatile di Eugenio Nicotera, tuttavia stavolta qualcuno lo coglierà sul fatto.

Nonostante i consigli di Guido, Mariella deciderà comunque di intromettersi nel rapporto tra Samuel ed Espedito.

Upas, anticipazioni dal 4 all'8 luglio: Nunzio cerca l'aiuto di suo padre

Nunzio (Vladimir Randazzo) deciderà di assecondare Chiara Petrone (Alessandra Masi) nel suo piano di fuga dall'Italia. Il giovane però presto si renderà conto di avere bisogno di un aiuto concreto e si rivolgerà quindi a Franco Boschi (Peppe Zarbo).

Cammarota rivelerà quindi il piano di fuga a suo padre e successivamente gli chiederà di fornirgli dei documenti falsi per poter espatriare. Le anticipazioni delle puntate in onda a luglio, per adesso, non rivelano molti altri dettagli. Resta quindi da capire se Boschi aiuterà il figlio nella sua "folle" impresa o se deciderà di riportarlo a più miti consigli.

Un posto al sole, trame 4-8 luglio: Raffaele viene scoperto

Raffaele (Patrizio Rispo) proverà nuovamente a rubare i dati dal portatile di Eugenio (Paolo Romano), utilizzando la chiavetta usb fornitagli dai camorristi. Non vengono svelati molti dettagli ma, a quanto pare, qualcosa andrà storto e Giordano verrà scoperto mentre è intento a frugare nel notebook del magistrato Nicotera.

A scoprirlo però non sarà suo genero, ma la moglie Viola (Ilenia Lazzarin). La donna, intuendo che qualcosa non stia andando per il verso giusto, costringerà Raffaele a spiegarle le motivazioni del suo folle gesto. L'uomo, dopo qualche timido tentativo di negare, crollerà confessando tutto quello che è successo e rivelando alla figlia di Ornella le minacce dei camorristi di cui è attualmente vittima.

Un posto al sole, spoiler: Mariella si intromette fra Samuel ed Espedito

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Mariella (Antonella Prisco) deciderà di intromettersi nel rapporto di conoscenza tra Samuel (Samuele Cavallo) e suo cugino Espedito Altieri (Antonio Conte).

Nonostante suo marito Guido (Germano Bellavia) la inviti a più riprese a non interferire in questa faccenda, la vigilessa si mostrerà determinata a far avvicinare i due uomini. La donna però si accorgerà presto che tale impresa potrebbe risultare più ardua del previsto.