Diversi colpi di scena avverranno in occasione delle prossime puntate di Una vita, in programma prossimamente su Canale 5. Le trame spagnole della soap opera segnalano che Ramon Palacios chiederà a Fidel Soria di non andare più a trovare sua nuora Lolita Casado.

Una vita: Fidel e Ramon complici di un misterioso piano

Le anticipazioni di Una vita, riguardanti le future puntate, annunciano che Ramon farà una richiesta spiazzante a Fidel.

Tutto inizierà quando quest'ultimo stringerà un rapporto di amicizia con il vedovo di Carmen. Tutto questo però sarà messo a repentaglio quando Lolita informerà suo suocero che Soria è un importante esponente della polizia.

Il signor Palacios, a questo punto, deciderà di prendere le distanze per poi tornare sui suoi passi. Fidel, infatti, chiederà al padre di Antonito di aiutarlo a portare avanti un misterioso piano per far scontare agli anarchici la giusta condanna. Per fare ciò, Ramon sarà costretto a procurarsi una cospicua somma di denaro, tanto da chiedere a José Miguel di vendergli alcuni suoi appezzamenti terrieri.

Lolita inizia a sospettare del suocero

Nelle puntate spagnole di Una vita, Lolita inizierà a sospettare dello strano comportamento del suocero, soprattutto quanto Fabiana le parlerà dei suoi progetti di vendita grazie ad una rivelazione.

Casado, a questo punto, temerà che Ramon si stia immischiando in qualcosa più grande di lui.

La donna, infatti, troverà una borsa ricolma di denaro tra gli oggetti del signor Palacios. Una scoperta che ovviamente farà sorgere dei dubbi nella lattaia, la quale deciderà di chiedere consiglio a Fidel, memore della sua professione. Soria accetterà di aiutare l'amica, andando tuttavia incontro a un risvolto inaspettato.

Il signor Palacios chiede al poliziotto di non andare più a trovare sua nuora

Durante l'incontro, Ramon capirà che Fidel sta stringendo un'amicizia più forte del dovuto con sua nuora. Di conseguenza il signor Palacios pregherà l'amico di non andarla più a trovare in quanto ha sofferto già abbastanza. Inoltre, gli ripeterà che Lolita non può stare accanto a un poliziotto, che rischia la sua vita tutti i giorni e che potrebbe provocarle altra sofferenza.

Soria cercherà di difendersi, giustificando il suo comportamento e quello della nuora, visto che è ancora troppo giovane per non rifarsi un futuro. Nonostante tutto Ramon rimarrà nella stessa posizione, ribadendo il proprio pensiero al poliziotto. Per questo motivo Fidel sarà costretto a rinunciare a una serata al cinematografo in compagnia della vedova di Antonito, dove l'aveva personalmente invitata.