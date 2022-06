Nuove puntate di Un posto al sole sono previste nella settimana 4-8 luglio 2022 in prima visione assoluta. Le anticipazioni della soap rivelano che per Raffaele arriverà il momento di liberarsi di quel peso che sta portando sulle spalle da un po' di tempo.

Spazio anche alle vicende di Bianca che, in questi nuovi episodi della soap opera, avrà modo di rivedere Antonello. Invece Nunzio si ritroverà costretto a chiedere aiuto a Franco per un piano che intende mettere in atto. Lara, invece, continuerà a fingere sulla sua salute.

Bianca rivede Antonello: anticipazioni Un posto al sole 4-8 luglio

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Un posto al sole che saranno trasmesse dal 4 all'8 luglio 2022, rivelano che Bianca sarà particolarmente felice di poter partecipare all'iniziativa che ha come scopo quella di ripulire l'aria verde della sua città.

In realtà, mamma Angela, sa benissimo che l'entusiasmo di sua figlia è dovuto anche al fatto che avrà modo di rivedere Antonello, il ragazzo per il quale si è pesa una bella cotta.

Quando i due si incontreranno, Angela spierà la scena da lontano e si renderà conto che sua figlia non sa proprio come riuscire a sciogliere il ghiaccio con Antonello e lasciarsi andare.

La proposta di Bianca

L'occasione però, arriverà nel momento in cui Bianca troverà una moneta in mezzo all'erba. Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Antonella è un collezionista e, con gli occhi emozionati, le dirà che si tratta di una moneta di prestigio.

Immediata la reazione di Bianca, la quale coglierà la palla al balzo per far presente ad Antonello che intende regalargliela e da quel momento in poi cominceranno a chiacchierare insieme.

La figlia di Angela, poi, ne approfitterà anche per proporre ad Antonello di andare insieme all'acquario: il ragazzino accetterà l'invito anche se, una cocente delusione dal punto di vista sentimentale, potrebbe essere in arrivo per Bianca.

Lara continua a fingere: anticipazioni Un posto al sole 4-8 luglio 2022

E poi ancora, le anticipazioni di Un posto al sole fino al prossimo 8 luglio 2022, rivelano che Raffaele verrà sorpreso da Viola mentre sta frugando all'interno del computer di Eugenio.

Messo alle strette, sarà costretto a svelare di essere vittima di ricatti da parte dei pericolosi camorristi.

Spazio anche alle vicende di Lara che, in queste nuove puntate, continuerà a portare avanti la sua recita. La donna, infatti, fingerà che la gravidanza stia procedendo bene, ma questa non è la verità dei fatti dopo la pesante perdita di sangue che ha subito.

Nunzio, invece, si rivolgerà a Franco: chiederà il suo aiuto perché vuole procurarsi dei documenti di identità falsi, così da poter portare a compimento il suo piano di fuga assieme a Chiara.