A prendere il posto della soap opera Brave and Beautiful è la nuova Serie TV turca Terra amara che ha spopolato in patria, e che probabilmente farà compagnia ai fan italiani anche in autunno. Gli spoiler delle puntate in onda su Canale 5 dal 4 all’8 luglio 2022, raccontano che i due protagonisti Yilmaz Akkaya e Zuleyha Altun, interpretati dagli attori Ugur Guneş e Hilal Altinbilek, si vedranno costretti a fuggire da Istanbul.

Anticipazioni Terra amara, episodi all’8 luglio: Zuleyha e Yilmaz si accorgono di essere stati derubati

Nel corso degli episodi dello sceneggiato molto amato a livello internazionale e che occuperà la rete ammiraglia Mediaset da lunedì 4 a venerdì 8 luglio a partire dalle ore 15:45 circa, i telespettatori italiani avranno modo di fare la conoscenza di Zuleyha, una giovane sarta innamorata di Yilmaz, un meccanico che lavorerà nella bottega del suo padrino Ayhan.

Proprio quando la ragazza sarà in procinto di ricevere la tanto attesa proposta di matrimonio, verrà venduta dal fratellastro Veli a Naci. Una sera Zeulyha sempre a causa dello zampino del fratellastro rischierà di essere abusata da Niger, dato che a evitare il peggio ci penserà Yilmaz, dopo essere stato avvisato da Gulsum mettendo fine all’esistenza del malvagio uomo. A questo punto la coppia si rifugerà casa di Ayhan, che convincerà Yilmaz a far perdere le sue tracce: Zuleyha quando si renderà conto dell’assenza del suo amato non perderà tempo per raggiungerlo alla stazione ferroviaria, dopodiché si recheranno insieme ad Adana.

Una volta giunti a destinazione, Zuleyha e Yilmaz apprenderanno di essere rimasti vittima di un furto per la sottrazione dei loro averi: per tale ragione i due innamorati non avranno altra scelta oltre a quella di vendere le loro fedi.

Successivamente Yilmaz si metterà alla ricerca di un vecchio amico dopo averlo riconosciuto da lontano, con l’obiettivo di chiedergli un lavoro. Gaffur, il ragazzo in questione, dimostrerà di essere felice di rivedere Yilmaz. Quest’ultimo e Zuleyha saranno invidiati dagli altri lavoratori, che faranno di tutto per mettergli il bastone tra le ruote.

Yilmaz salva la vita alla signora Azize, scoppia un'epidemia di tifo

Intanto Demir litigherà con la madre Hunkar, dopo aver raggiunto la sua tenuta pilotando un piccolo aereo. Quest’ultima,dopo essere sparita nel nulla verrà ritrovata sulla riva del canale, ma non appena Gaffur correrà verso di lei per portarla a casa cadrà in acqua in preda allo spavento.

A salvare la vita alla signora Azize ci penserà Yilmaz, scatenando la furia di Gaffur, Saniye e Fadik, che intanto tormenteranno Zuleyha. Non appena quest’ultima vorrà trovare un altro lavoro, Gulten dirà a Yilmaz di amarlo.

La situazione finirà per peggiorare nell’istante in cui Hunkar, dopo aver sospettato che ci sia lo zampino di Yilmaz con la morte di suo marito Adnan, chiederà a Gaffur di fare delle indagini. Intanto Demir inviterà Yilmaz a parlare del passato suo e di Zuleyha. In seguito al villaggio scoppierà un'epidemia di tifo, mentre Zuleyha non chiuderà occhio per prendersi cura della figlia di Nazire e porterà insieme a Demir tutti i contagiati in ospedale. Quest'ultimo rientrerà alla tenuta e si fermerà in una locanda, appositamente per consentire a Zuleyha di recuperare le forze.