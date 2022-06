Jessica Selassié sarebbe stanca di sentire pettegolezzi relativi alla sua vita privata e sentimentale. La vincitrice del Grande Fratello Vip sarebbe pronta a denunciare per tutte le ultime indiscrezioni sulla sua persona rivelatesi infondate. Jessica ha reso nota tale decisione tramite un post su Instagram. Di recente, si era parlato di una sua vicinanza al cantante di Amici 20, Deddy. Una voce di corridoio smentita dalla stessa Selassié tramite una Instagram stories.

Jessica Selassié: i pettegolezzi sulla sua vita sentimentale

Dopo aver trascorso diversi mesi all'interno della casa del Grande Fratello Vip, Jessica Selassié si è accattivata le simpatie del pubblico a casa, riuscendo infine a vincere il reality di Canale 5.

Dopo essere uscita dalla casa di Cinecittà, la principessa etiope è stata più di una volta al centro del Gossip per alcune sue presunte vicende sentimentali. In un primo momento si era parlato di un presunto flirt tra lei e Barù Gaetani. Seppur con il nipote di Costantino della Gherardesca ci sarebbe stato un certo feeling, esso non si è mai evoluto in una vera e propria love story. In seguito, Jessica è stata di nuovo al centro del gossip a causa di un presunto flirt con Simone Bonaccorsi, smentito dalla diretta interessata e, infine, per un avvistamento con il cantante Dennis Rizzi (in arte Deddy) rivelatosi anch'esso del tutto infondato.

La principessa è stanca del gossip: minaccia vie legali

Stufa di tutti i pettegolezzi infondati relativi alla sua vita privata, Jessica Selassié ha sbottato tramite un post Instagram in cui ha affermato di voler tutelare la sua privacy, di conseguenza: "Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge".

Le intenzioni di Selassié hanno meravigliato i suoi follower dato che la principessa, finora, aveva sempre agito in maniera abbastanza pacata. Si ricorda come Jessica abbia rinunciato a Barù Gaetani pubblicamente, vista anche la relazione di quest'ultimo con la modella Ludovica. La principessa aveva anzi invitato lo stesso 40enne a godersi la sua storia alla luce del sole.

Le tre sorelle Selassié sarebbero al momento single

Anche se non si è mai compreso con esattezza se tra Jessica Selassié e Barù Gaetani ci sia stato mai del tenero realmente, una cosa è sicura: la vincitrice del Grande Fratello Vip è attualmente libera sentimentalmente. Stessa cosa dicasi per la sorella Lulù, che lo scorso aprile ha rotto il fidanzamento con Manuel Bortuzzo. Una decisione sofferta per entrambi, ma sembra che oramai il rapporto fosse divenuto irrecuperabile. Sembra che anche Clarissa, la più giovane delle sorelle Selassié non sia attualmente fidanzata.