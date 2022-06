Le anticipazioni delle nuove puntate di Una vita destinate al daytime di Canale 5, rivelano che ci sarà spazio per scoprire nuovi lati oscuri del carattere di Genoveva.

L'astuta e perfida dark lady di Acacias 38 metterà in risalto ancora una volta tutta la sua spietatezza e la sua malvagità, anche nei confronti del figlio che porta in grembo.

Occhi puntati anche su Lolita che, dopo l'ennesimo distacco da suo figlio Moncho, si ritroverà ad affrontare un momento di disperazione.

Genoveva scopre di essere rimasta incinta: anticipazioni Una Vita nuove puntate

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita previste questa estate in tv rivelano che Genoveva si ritroverà a fare i conti con un'amara scoperta, che la porterà a prendere una decisione a dir poco scioccante.

La dark lady di Acacias 38, infatti, scoprirà di essere in dolce attesa di un bambino: il padre è suo marito Aurelio, un uomo che ha sposato solo per interessi economici e di cui non è mai stata innamorata per davvero.

Ecco perché questa scoperta sarà un vero e proprio colpo di scena per la donna, la quale credeva di aver sempre tenuto sotto controllo la situazione, per evitare gravidanze indesiderate.

Genoveva spietata e crudele anche con suo figlio: anticipazioni Una Vita

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che, nel momento in cui Genoveva scoprirà di essere incinta, non esiterà a mettere in risalto tutta la sua crudeltà anche nei confronti del figlio che porta in grembo.

L'astuta Salmeron, infatti, troverà subito il modo per sbarazzarsi di questa gravidanza indesiderate e chiederà ad Ignacio di metterla subito in contatto con un medico: il suo scopo è quello di abortire.

"Aborto il prima possibile. Non ho intenzione di continuare questa gravidanza", sono queste le parole che pronuncerà Genoveva convinta al 100% di portare avanti la sua scelta e quindi mettere la parola "fine" alla vita del figlio che porta in grembo, pur di non dare alla luce questo bambino concepito con Aurelio.

E poi ancora, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita rivelano che ci saranno delle novità anche per Lolita.

Lolita disperata per Moncho: anticipazioni Una Vita

La donna, dopo un periodo di separazione dal figlio avrà modo di rivederlo ma ben presto Moncho dovrà partire di nuovo.

Un durissimo colpo per Lolita che, a distanza di anni dalla morte del suo amato Antonito, non ha ancora superato del tutto il dramma del lutto. Ecco perché, la separazione da suo figlio, finirà per farla cadere nel vortice della disperazione.

La donna deciderà prima di cambiare look sperano che possa esserle d'aiuto, poi finirà per sentirsi male e andrà incontro ad uno svenimento.

Insomma la disperazione di Lolita per l'allontanamento da suo figlio toccherà vette altissime e in suo soccorso arriverà Ramon, che proverà a confortarla e a darle la carica giusta per cercare di reagire a questo ennesimo "momento no" della sua vita.