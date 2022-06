Le anticipazioni sui palinsesti Mediaset del prossimo autunno 2022, prevedono il ritorno in prime time di can yaman. Il celebre attore turco, assente da un po' di tempo sugli schermi della rete ammiraglia Mediaset, sarà il protagonista di una nuova attesissima fiction che lo vedrà in coppia con Francesca Chillemi.

E poi ancora, nel palinsesto del prossimo autunno 2022 di Canale 5, troverà spazio anche il ritorno del Grande Fratello Vip 7 e quello di Scherzi a parte.

Il ritorno di Can Yaman in tv: anticipazioni palinsesti Mediaset autunno 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di questo autunno 2022, rivelano che in prime time il pubblico avrà modo di ritrovare Can Yaman.

Il divo turco, che ha conquistato il pubblico della rete ammiraglia con diversi titoli di successo, tornerà ad essere il mattatore della prima serata con una fiction "nuova di zecca", che lo vedrà recitare per la prima volta in italiano.

Trattasi di "Viola come il mare", una serie in sei puntate prodotta da Lux Vide, che debutterà nei mesi della stagione autunnale di Canale 5.

Al fianco di Can, in questa nuova attesissima avventura, ci sarà l'attrice ed ex Miss Italia, Francesca Chillemi. Una nuova coppia che sembra promettere molto bene per una fiction destinata a conquistare il pubblico della rete ammiraglia Mediaset nel corso dei prossimi mesi.

Confermati Grande Fratello Vip 7 e Scherzi a parte nel palinsesto autunnale Mediaset

E poi ancora, le anticipazioni sui palinsesti Mediaset di questo autunno 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per il ritorno di quelli che sono considerati i "pezzi forti" della programmazione.

Uno di questi è il Grande Fratello Vip 7, il seguitissimo reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini che quest'anno debutterà il 19 settembre.

Confermata la doppia puntata settimanale per il GF Vip che, quest'anno, potrebbe arrivare ad accogliere in casa un totale di circa 40 concorrenti.

Tra i programmi riconfermati spicca anche Scherzi a parte, lo storico show ideato negli anni '90 e condotto con successo da Enrico Papi.

Tu si que vales al sabato sera nella programmazione Mediaset dell'autunno

Sempre in prime time, ci sarà spazio per una nuova edizione di Michelle Impossible, il woman-show condotto da Michelle Hunziker che verrà riproposto con un ciclo di appuntamenti inediti, dopo il successo della prima stagione.

Le anticipazioni sulla programmazione di questo autunno 2022, inoltre, rivelano che al sabato sera è confermata una nuova stagione di Tu si que vales.

Lo show (attualmente in replica nel palinsesto estivo) andrà in onda da metà settembre e potrà contare sul cast storico composto da Maria De Filippi, Ruzy Zerbi, Teo Mammucari, Gerry Scotti e Sabrina Ferilli. Alla conduzione ci sarà Belen Rodriguez.

Per quanto riguarda, invece, la fascia del daytime di Canale 5 della prossima stagione televisiva, è confermatissimo l'appuntamento con Pomeriggio 5.

Chi ritorna in daytime su Canale 5 durante l'autunno

Il talk show condotto da Barbara d'Urso, dopo essere stato "messo in discussione" da alcuni giornali, avrà una nuova edizione condotta sempre dalla presentatrice partenopea.

Al mattino, invece, resta salda la coppia composta da Federica Panicucci e Francesco Vecchi, che ritroveremo al timone di Mattino 5, dopo un'ultima stagione decisamente trionfante dal punto di vista auditel.

Gli ascolti di Mattino 5 hanno permesso alla rete ammiraglia Mediaset di risultare vincente sui programmi competitor delle altre reti, grazie ad una media che ha sfiorato il 20% totale e picchi del 23% di share.

Grande successo anche per Forum, il legal-show condotto da Barbara Palombelli che dopo un'estate di repliche nella fascia mattutina, tornerà in onda da metà settembre con le nuove puntate, in onda sempre nella fascia 11-13 di Canale 5.

Saldo anche l'appuntamento dell'access prime time con Striscia la notizia: il celebre tg satirico ideato da Antonio Ricci tornerà a tener compagnia al pubblico nella fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:30 circa, quando poi la linea passerà ai programmi di prime time.

Di domenica sera, invece, tornerà l'appuntamento con Paperissima Sprint, un'altra creatura firmata sempre Antonio Ricci.