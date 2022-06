Cambio programmazione estivo per Un posto al sole, la celebre soap opera dell'access prime time di Rai 3. Anche quest'anno, come ormai succede in tutte le varie stagioni, la soap non sarà trasmessa per due settimane.

Un periodo di stop per uno degli appuntamenti più amati e apprezzati dal pubblico della terza rete Rai, in onda ormai ininterrottamente da oltre venticinque anni e sempre con ottimi ascolti, nonostante una fascia oraria decisamente molto complicata dal punto di vista auditel.

Cambio programmazione Un posto al sole su Rai 3: arrivo lo stop estivo

Nel dettaglio, il cambio programmazione per Un posto al sole arriverà anche in questa estate 2022. I telespettatori e fan della seguitissima soap ambientata a Napoli, per due settimane dovranno fare a meno delle vicende dei vari protagonisti di Palazzo Palladini.

Lo stop avverrà il prossimo agosto: dal 15 al 26, infatti, al posto delle nuove puntate di Un posto al sole ci sarà spazio per la messa in onda della trasmissione "I mestieri di Mirko", che occuperà la fascia oraria che va dalle 20:45 alle 21:15 circa.

Per due settimane, quindi, le vicende di Raffaele, Ornella, Viola e tutti gli altri protagonisti della seguitissima soap opera di Rai 3 spariranno dalla programmazione serale, ma torneranno in onda regolarmente dopo lo stop estivo.

Ad agosto due settimane di pausa per Un posto al sole in tv

La messa in onda di Un posto al sole, infatti, resta confermatissima nella programmazione televisiva 2022/2023 di Rai 3 e le nuove puntate andranno in onda dal 29 agosto in poi.

Insomma uno stop di due settimane durante il quale, gli appassionati della soap potranno rivedere tutti gli episodi della stagione in streaming online su RaiPlay.

Intanto nelle prossime settimane della programmazione estiva, non mancheranno i colpi di scena e le sorprese che terranno gli spettatori col fiato sospeso.

Le anticipazioni del mese di luglio di Un posto al sole, infatti, rivelano che l'attenzione sarà incentrata sulla gravidanza di Lara.

La gravidanza di Lara a rischio: anticipazioni Un posto al sole

La donna, infatti, farà una scoperta che potrebbe far crollare le sue certezze. Al risveglio, Lara scoprirà di aver avuto una grossa perdita di sangue e, nonostante il forte spavento, preferirà non dire nulla a Roberto Ferri.

Subito dopo la donna si recherà in ospedale e scoprirà il verdetto finale di questa gravidanza: ha perso davvero quel bambino, da lei tanto desiderato, ma non voluto da Ferri? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate della soap.

Intanto, Roberto Ferri continuerà ad essere super-preso dalla sua amata Marina, con la speranza di poter ottenere il suo perdono e tornare ad essere la coppia di un tempo.