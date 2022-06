Entrano nel vivo le nuove puntate di Una vita, ora all'ultima stagione dopo il salto temporale che ha cambiato per sempre il volto del quartierino di Acacias. Tanti personaggi sono usciti di scena, mentre altri hanno fatto il loro ingresso. E' il caso di Valeria e David, custodi di un segreto che presto anche Genoveva scoprirà.

Ebbene sì, perché la cattivona della soap capirà chi è in realtà il vero marito di Valeria, mettendo in atto la sua vendetta. Per Genoveva, però, ci saranno altri problemi che la metteranno in grande difficoltà.

Nel frattempo, Lolita avrà una crisi che farà preoccupare tutti i suoi cari e, in primis, Ramon.

Il buon Palacios, che ora vediamo cambiato profondamente dopo l'esplosione, capirà di aver sbagliato tutto e spiazzerà la povera Casado con una frase inaspettata.

Una vita, trame della nuova stagione: Lolita compie un gesto inaspettato

Nelle prossime puntate della soap, Moncho tornerà ad Acacias 38 ma la sua presenza infastidirà non poco Ramon. La spiegazione è presto detta: il bimbo, ormai cresciuto, sarà praticamente identico al padre Antonito e Palacios non riuscirà nemmeno a guardarlo in viso, poiché gli ricorderà tutto il dolore provato per la tragica dipartita del figlio.

Sarà una breve permanenza quella di Moncho, che tornerà dopo poco a Cabrahigo, dove Lolita lo ha temporaneamente lasciato affinché stia lontano dalla disperazione che regna nel quartierino.

Come svelano le anticipazioni di Una vita, Lolita si taglierà i capelli dopo la partenza del figlio, in preda a un crollo emotivo.

A trovarla in lacrime e con le forbici ancora in mano sarà Ramon, che capirà in quel momento di essere stato egoista rinchiudendosi nel suo dolore e trattando tutti con sufficienza e poco rispetto, in primis la povera Casado.

Quello che le dirà, la lascerà senza parole.

Anticipazioni Una vita: Ramon spiazza Lolita (Video)

Nel frattempo, Salmeron dovrà far fronte a una notizia inaspettata: come raccontano le anticipazioni di Una vita, Genoveva è incinta ma non vuole il bambino. Sarà così che chiamerà subito Ignacio, per farsi passare il contatto di una donna che pratica interruzioni di gravidanza illegalmente.

Intanto, Ramon fermerà Lolita prima che si tagli il resto dei suoi bei capelli e, prendendole le mani, le chiederà scusa per il suo comportamento, confessandole di soffrire terribilmente quanto lei ma che ora, ciò che è importante, è che si sostengano l'uno con l'altra.

Palacios farà commuovere Lolita con queste parole: ''Per me sei mia figlia e spero che tu mi creda''. E così, dopo questo momento di reciproca condivisione, Lolita e Ramon faranno finalmente pace mettendo da parte le loro incomprensioni.