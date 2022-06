Cambio programmazione per la soap Una vita nel sabato pomeriggio di Canale 5 a partire da luglio. Con l'arrivo dell'estate, anche il palinsesto della rete ammiraglia Mediaset subirà delle modifiche.

Nel weekend, ad esempio, si assisterà alla riduzione della durata dei nuovi episodi della soap spagnola ambientata ad Acacias 38.

I fan, infatti, dovranno rinunciare alla puntata "extra-large", accontentandosi di episodi brevi come quelli che vanno in onda quotidianamente nel palinsesto feriale di Canale 5.

Cambio programmazione Una Vita: le novità da luglio 2022

Le anticipazioni legate alla programmazione di Una Vita rivelano che a partire dal 2 luglio ci saranno delle modifiche legate alla messa in onda del sabato pomeriggio. In queste ultime settimane, l'appuntamento del sabato è stato trasmesso in versione "extra-large", con puntate della durata di circa due ore.

La soap veniva trasmessa dalle 14:30 alle 16:30 circa, dando poi la linea prima ai nuovi appuntamenti di Verissimo e successivamente alle repliche del talk-show condotto da Silvia Toffanin.

Mediaset riduce la durata di Una Vita del sabato pomeriggio

Dal prossimo 2 luglio l'appuntamento con Verissimo sarà sospeso dalla programmazione estiva di Canale 5: la trasmissione andrà in pausa per tutto il periodo della calda stagione e tornerà in onda nuovamente a partire da settembre con le puntate inedite.

Con lo stop delle repliche del talk-show di Silvia Toffanin cambierà anche l'assetto del sabato pomeriggio estivo di Canale 5. La soap Una Vita, infatti, non sarà più trasmessa con le nuove puntate della durata di due ore, ma si passerà ad un singolo episodio.

La messa in onda, dunque, è prevista dalle 14:10 alle 14:45 circa in prima visione assoluta, dopodiché ci sarà spazio per la riproposizione della serie turca dal titolo Come Sorelle, trasmessa qualche anno fa in prima serata su Canale 5.

Si avvicina il gran finale della soap Una Vita

Tutto ciò permetterà a Mediaset di prolungare la programmazione di Una Vita che ormai si sta avvicinando al finale definitivo.

Mancano infatti pochi episodi alle battute conclusive della soap con Genoveva e Felipe: entro il 2022 terminerà per sempre e saluterà il pubblico dopo anni di ottimi risultati in termini di ascolti, con una media di due milioni e mezzo di spettatori al giorno.

Una scelta che non dipende da Canale 5, bensì dai produttori spagnoli della soap, i quali hanno scelto di interromperla e di chiuderla dopo il calo di ascolti a cui è andata incontro in Spagna durante l'ultima stagione.